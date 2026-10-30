Στο 3ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας η αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου

Τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του, Θωμάς Κούτρας, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας – Κερύνειας, Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς και η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, Ελένη Αττίκη.

Η συμμετοχή της κυπριακής αντιπροσωπείας στο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των οδοντιατρικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και της ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών.

Η θεματολογία του συνεδρίου ανέδειξε τη σημασία της σωστής και έγκαιρης διάγνωσης, της επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης και της αποτελεσματικής αποκατάστασης, βασικούς παράγοντες για την ποιότητα των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση της στοματικής υγείας.

Η παρουσία των εκπροσώπων της κυπριακής οδοντιατρικής κοινότητας στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη σημασία της συμμετοχής σε επιστημονικές διοργανώσεις και της διατήρησης ισχυρών δεσμών συνεργασίας με την ελληνική οδοντιατρική κοινότητα.