Ερντογάν: Μόνιμη λύση στην Κύπρο μόνο με διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του ψευδοκράτους και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκπροσώπησή του στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Η συνάντηση έγινε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, στο περιθώριο της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας και ψευδοκράτους, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Η τουρκική Προεδρία αναφέρει ότι ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίηση της Άγκυρας για την εκπροσώπηση της «τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου», όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι «καμία διαδικασία που δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για μια μόνιμη λύση στην Κύπρο», προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της τδβκ».

Από τουρκικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Κιουρσάτ Ζορλού, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο προσωπάρχης της Προεδρίας, Χασάν Ντογάν, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της Προεδρίας, Τσαγρί Ερχάν.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει άλλες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ