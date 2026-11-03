Στην επιβολή κυρώσεων προχώρησε η ΕΡΤ, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την εμφάνιση του καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στη ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
«Καμπάνα» από την ΕΡΤ σε εκπομπή για την εμφάνιση καταδικασμένου Χρυσαυγίτη ως «θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά»
Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσίαση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου ως θύματος ΜΚΟ σε ζωντανή εκπομπή του ΕΡΤnews. Η δημόσια τηλεόραση παραδέχεται σοβαρό δημοσιογραφικό λάθος και επιβάλλει κυρώσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκπομπή αποσύρεται προσωρινά από το πρόγραμμα.
Ο Ηλιόπουλος παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς να γίνει αναφορά στο παρελθόν του και στην καταδίκη του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να παρεμβαίνει και να αναγνωρίζει ότι υπήρξε σοβαρή αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση.
Σε ανακοίνωσή της, η ΕΡΤ χαρακτηρίζει όσα συνέβησαν «απαράδεκτη αβλεψία», εκφράζει τη λύπη της και γνωστοποιεί ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα σε βάρος των υπευθύνων.
Εκτός προγράμματος η εκπομπή μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η LiFO, η εκπομπή «Newsroom» δεν πρόκειται να μεταδοθεί μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, στον απόηχο του περιστατικού.
Η δημόσια τηλεόραση διευκρινίζει, πάντως, ότι από την πλευρά της δημοσιογραφικής ομάδας δεν υπήρξε πρόθεση ή σκοπιμότητα για την προβολή του συγκεκριμένου προσώπου.
Όπως είχε εξηγήσει προηγουμένως η ΕΡΤ στη LiFO, η συμμετοχή του Ηλιόπουλου προέκυψε όταν δημοσιογράφος της εκπομπής επικοινώνησε με μέλος της λέσχης που σχετιζόταν με το θέμα του ρεπορτάζ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο παρέπεμψε τη δημοσιογράφο στον πρόεδρο της λέσχης, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην εκπομπή ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
Τι αναφέρει η ΕΡΤ για το περιστατικό
Στην επίσημη τοποθέτησή της, η διοίκηση της ΕΡΤ τονίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση οφείλει να διασφαλίζει πως δημοσιογραφικά λάθη δεν θα οδηγούν στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με αντιδημοκρατικές ιδεολογίες.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι, παρά την απουσία δόλου, το περιστατικό δεν μπορούσε να περάσει χωρίς συνέπειες. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπιστώθηκε ότι έφεραν ευθύνη.
Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι η προστασία των δημοκρατικών αρχών και αξιών παραμένει βασική και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
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