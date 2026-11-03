Πατροκτόνος στη Λεμεσό: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση παρά την ψυχιατρική γνωμάτευση - Η αιτιολόγηση του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την απόφαση, ψυχιατρική έκθεση που τέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατέληξε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε ο καταδικασθείς δεν επηρέασαν τη νοητική ή αντιληπτική του λειτουργία σε σχέση με τις πράξεις του και την ευθύνη που έφερε γι’ αυτές. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση ακουστικών παραισθήσεων, εξωτερικών παρορμήσεων ή οποιασδήποτε πρόσφατης διένεξης με το θύμα που να εξηγεί την εγκληματική του συμπεριφορά.

Το φονικό ενώ το θύμα κοιμόταν

Η υπόθεση αφορά την ανθρωποκτονία του πατέρα του 49χρονου, ο οποίος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι ενώ κοιμόταν στο σπίτι του.

Το θύμα έφερε αριθμό τραυμάτων και κακώσεων σε διάφορα μέρη του σώματός του, κυρίως στη θωρακική και κοιλιακή χώρα. Μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με την Αστυνομία και άλλα πρόσωπα, ομολογώντας την πράξη του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε μέσω ψυχιατρικής αξιολόγησης ότι έπασχε από σχιζοφρένεια και νοσηλεύτηκε για περισσότερο από έναν μήνα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Η βαρύτητα του εγκλήματος

Το Κακουργιοδικείο χαρακτήρισε την ανθρωποκτονία ως αδίκημα ιδιαίτερης σοβαρότητας, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό και ότι οι ποινές σε τέτοιες υποθέσεις πρέπει να έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα για την προστασία της κοινωνίας.

Το δικαστήριο στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες διάπραξης του εγκλήματος, κάνοντας λόγο για απρόκλητη και βάναυση ενέργεια. Αν και δεν εντοπίστηκαν στοιχεία προσχεδιασμού, έκρινε ως επιβαρυντικά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, ότι καταφέρθηκαν πολλαπλά πλήγματα και ότι το θύμα κοιμόταν ανυποψίαστο, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης ή αντίστασης.

Τα ελαφρυντικά που λήφθηκαν υπόψη

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη υπέρ του κατηγορουμένου τις προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, τη συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές, το γεγονός ότι ήταν ο ίδιος που ενημέρωσε την Αστυνομία λίγα λεπτά μετά το φονικό, καθώς και την παραδοχή της ενοχής του.

Στα ελαφρυντικά συνυπολογίστηκε επίσης το λευκό ποινικό μητρώο του, χωρίς ωστόσο οι παράγοντες αυτοί να ανατρέπουν τη σοβαρότητα του αδικήματος, για το οποίο τελικά επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 13 ετών.