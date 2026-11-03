Μαζωτός: Καταγγέλλουν αποκλεισμό από τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη για την αφαλάτωση - «Δεν θέλουμε αντισταθμιστικά μέτρα»

Σε ανακοίνωσή της, η Ομάδα Πρωτοβουλίας, η οποία, όπως αναφέρει, αποτελείται από 500 άτομα, υποστηρίζει ότι είχε αποστείλει επίσημο αίτημα συνάντησης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες και την αντίθεσή της στην υλοποίηση του έργου. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, δεν ενημερώθηκε ούτε προσκλήθηκε στη συνάντηση.

«Στάλθηκε επίσημο αίτημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας συναντήσει, προκειμένου να του εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την εγκατάσταση εργοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή της Πετούντας και την αντίθεσή μας ως προς την υλοποίησή του, αλλά μας αγνόησαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Ομάδα Πρωτοβουλίας, στη συνάντηση κλήθηκε μόνο το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού, με αντικείμενο τη διαβούλευση για αντισταθμιστικά μέτρα που συνδέονται με την κατασκευή του εργοστασίου.

«Δεν θέλουμε αντισταθμιστικά μέτρα»

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας απορρίπτει το ενδεχόμενο αποδοχής αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι καμία τέτοια παρέμβαση δεν μπορεί να αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εκτιμά ότι θα προκύψουν από την εγκατάσταση της μονάδας.

«Δεν υπάρχει κανένα αντισταθμιστικό μέτρο που να μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά η οποία θα προκληθεί στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον του Μαζωτού», σημειώνει.

Στην ανακοίνωση εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και για τις επιπτώσεις στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.

Ειδικότερα, η Ομάδα Πρωτοβουλίας αναφέρεται σε ενδεχόμενη ηχορύπανση, απόρριψη άλμης και χημικών αποβλήτων στη θάλασσα, υποβάθμιση των θαλάσσιων υδάτων και αλλοίωση του φυσικού τοπίου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, διαμόρφωση του πρανούς της περιοχής για εγκατάσταση δεξαμενών ύψους 11 μέτρων, εκσκαφές στον θαλάσσιο πυθμένα για τη διάνοιξη ορυγμάτων πλάτους 3,5 μέτρων, βάθους 3 μέτρων και μήκους 1.250 μέτρων για έναν μόνο αγωγό, καθώς και τοποθέτηση ογκολίθων για θωράκιση και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού υποσταθμού.

Η Ομάδα εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα προκαλέσουν σοβαρή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή.

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της δεν αφορά την εξασφάλιση αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αλλά την ακύρωση της κατασκευής του εργοστασίου αφαλάτωσης στην Πετούντα.

«Δεν θέλουμε κανένα αντισταθμιστικό μέτρο και το μόνο μας αίτημα είναι η μη κατασκευή του εργοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή μας», τονίζει.