Κεντρικές Φυλακές: Εγκρίθηκε η προσθήκη μάρτυρα στην υπόθεση εγγράφων

Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ότι η Κατηγορούσα Αρχή τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις γνωστοποίησης προς την υπεράσπιση. Συγκεκριμένα, την ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 15 Οκτωβρίου 2026 για την πρόθεσή της να προσθέσει μάρτυρα και, σε νεότερο μήνυμα, γνωστοποίησε το όνομά του και τη φύση της μαρτυρίας του.

Το δικαστήριο αναφέρθηκε στο άρθρο 111 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Κατηγορούσα Αρχή δεν μπορεί να καλέσει στη δίκη πρόσωπο του οποίου το όνομα δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση στον κατηγορούμενο ή τον δικηγόρο του με το όνομα του μάρτυρα και την ουσία της μαρτυρίας του. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάμεσα στην ειδοποίηση και την κλήτευση, ώστε να μην αιφνιδιάζεται η υπεράσπιση, η οποία μπορεί να ζητήσει χρόνο για να προετοιμαστεί. «Η υπεράσπιση δεν πρέπει να καταλαμβάνεται εξαπίνης», ανέφερε.

Η προσθήκη μαρτύρων, πρόσθεσε, «πρέπει να γίνεται με φειδώ», καθώς η συνεχής κλήτευση μαρτύρων για να καλυφθούν κενά της υπόθεσης «είναι γενικώς ανεπιθύμητη», ιδίως υπό το πρίσμα της αρχής της δίκαιης δίκης. Η δυνατότητα κλήτευσης πρόσθετων μαρτύρων δεν είναι ανεξέλεγκτη και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Στην υπόθεση αυτή, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη ότι οι δύο πλευρές συμφωνούσαν πως είχε προηγηθεί σχετική αλληλογραφία. Σημείωσε επίσης ότι το άρθρο 111 δεν ορίζει ελάχιστο χρονικό διάστημα για την ενημέρωση της υπεράσπισης. «Στη βάση όλων των πιο πάνω, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης έχουν τηρηθεί από την Κατηγορούσα Αρχή», ανέφερε.

Το δικαστήριο επισήμανε ακόμη ότι το αίτημα υποβλήθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας και ότι η μαρτυρία αφορά τεκμήρια που φέρονται να παραλήφθηκαν από την οικία του τρίτου κατηγορούμενου και σχετίζονται άμεσα με την ουσία της υπόθεσης.

Σε σχέση με τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η μαρτυρία είναι τυπικού χαρακτήρα, το δικαστήριο ανέφερε ότι το άρθρο 111(γ) προβλέπει ρητά την περίπτωση μάρτυρα τυπικού χαρακτήρα και την εξαιρεί από την υποχρέωση προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης. Ως εκ τούτου, έκρινε ότι η δυνατότητα κλήτευσης του συγκεκριμένου μάρτυρα δεν εξαρτάται από το αν η μαρτυρία του είναι τυπική ή ουσιαστική.

Το Κακουργιοδικείο σημείωσε ότι «δεν προκύπτει εκ πρώτης όψεως δυσμενής επηρεασμός των κατηγορουμένων». «Η διακριτική μας ευχέρεια πρέπει να ασκηθεί υπέρ της έγκρισης του αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής», κατέληξε, εγκρίνοντας την προσθήκη του ονόματος του νέου μάρτυρα στον κατάλογο μαρτύρων κατηγορίας.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, η υπεράσπιση της πρώτης κατηγορούμενης ζήτησε αναβολή της σημερινής δικασίμου. Η διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 5 Νοεμβρίου, στις 09:30.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος του, που είναι πλέον αστυνομικός.

Αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας και κατάχρηση εξουσίας, σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός των Φυλακών.

Πηγή: ΚΥΠΕ