«Φοβόμαστε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή»: Βγήκε στους δρόμους της Κύπρου η DW και μίλησε με διανομείς – Μαρτυρία ακόμη και για επίθεση με κατσαβίδι (βίντεο)

Η γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκε στους δρόμους της Κύπρου και συνομίλησε με διανομείς, οι οποίοι περιέγραψαν περιστατικά βίας και ληστειών, αλλά και την ανασφάλεια που αισθάνονται όταν καλούνται να παραδώσουν παραγγελίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

«Έφηβοι από την Κύπρο μας επιτίθενται τη νύχτα. Μας ρίχνουν πέτρες και μας κλωτσούν», αναφέρει ένας από τους διανομείς.

Άλλος περιγράφει μια καθημερινότητα στην οποία ακόμη και μια απλή παράδοση φαγητού μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη κατάσταση.

«Μας σταματούν και κλέβουν τα μηχανάκια μας, κλέβουν τα λεφτά μας, μας δέρνουν και κλέβουν τις παραγγελίες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», καταγγέλλει.

«Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τη μηχανή»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η μαρτυρία διανομέα για επίθεση που, όπως αναφέρει, δέχθηκε συνάδελφός του από πολυμελή ομάδα νεαρών.

«Ένας φίλος μου, επίσης διανομέας, ερχόταν από το σπίτι του. Κοντά στην παλιά γέφυρα ήταν 18 με 19 έφηβοι. Του πέταξαν πέτρες, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τη μηχανή», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο τραυματίας χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για τέσσερις με πέντε ημέρες.

«Με χτύπησαν με κατσαβίδι, πήγα στην Αστυνομία»

Ακόμη ένας διανομέας καταγγέλλει ότι ορισμένοι από τους δράστες φέρουν αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια και κατσαβίδια.

«Κάποιοι έχουν μαχαίρια και κατσαβίδια. Με χτύπησαν με κατσαβίδι», δηλώνει στην DW.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, χωρίς όμως να λάβει την ανταπόκριση που ανέμενε.

«Πήγα στην Αστυνομία να το καταγγείλω και μου είπαν ότι είναι ανήλικοι και δεν μπορούν να αναλάβουν την υπόθεση», ισχυρίζεται.

Άλλος εργαζόμενος εκφράζει αντίστοιχα παράπονα για τον χειρισμό των καταγγελιών.

«Ακόμα και όταν πάρουμε την Αστυνομία, μας λένε “θα τους βρούμε, θα προσπαθήσουμε” και δεν γίνεται τίποτα», αναφέρει.

«Φοβόμαστε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Πέρα από τις σωματικές επιθέσεις και τις οικονομικές απώλειες, οι μαρτυρίες αναδεικνύουν και την ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

«Φοβόμαστε λίγο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, οπότε…», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους διανομείς, αφήνοντας τη φράση του στη μέση.

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, αρκετοί συνάδελφοί του έχουν ήδη σταματήσει να εργάζονται εξαιτίας του φόβου.

24 καταγγελίες και 14 συλλήψεις το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η DW, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγγέλθηκαν στην Κύπρο 24 επιθέσεις εναντίον διανομέων φαγητού.

Για τις υποθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 14 συλλήψεις, με ανήλικα πρόσωπα να περιλαμβάνονται μεταξύ των συλληφθέντων.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισηγείται την εφαρμογή ενός «κόκκινου κουμπιού», μέσω του οποίου οι διανομείς θα μπορούν να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Παράλληλα, η Αστυνομία διανέμει πολύγλωσσα ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους εργαζομένους.

Δείτε τις μαρτυρίες που κατέγραψε η DW: