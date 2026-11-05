Άνοδος 6,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία της Κύπρου τον Σεπτέμβριο

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Η ετήσια μεταβολή στην Κύπρο ήταν -0,4% τον Απρίλιο, 2% τον Μάιο και τον Ιούνιο, 3,8% τον Ιούλιο και 4% τον Αύγουστο, πριν ανέλθει στο 6,5% τον Σεπτέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,3% τον Απρίλιο, 3,2% τον Μάιο, 0,3% τον Ιούνιο, 1,6% τον Ιούλιο και 0,2% τον Αύγουστο.

Αύξηση 10,9% σε ετήσια βάση στην ΕΕ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Στην ευρωζώνη, η αύξηση ήταν 11,1%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,6% στην ΕΕ και 2,5% στην ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο είχαν αυξηθεί κατά 1,9% στην ΕΕ και 2% στην ευρωζώνη.

Στην ΕΕ, η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος μεταξύ των βασικών βιομηχανικών κατηγοριών καταγράφηκε στην ενέργεια, με 7,7%. Οι τιμές αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2% στα ενδιάμεσα αγαθά, 0,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και 0,2% τόσο στα διαρκή όσο και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Εξαιρουμένης της ενέργειας, οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, κατά 4,6%, στη Λιθουανία, κατά 4,2%, και στην Ελλάδα και την Ισπανία, κατά 3,9% σε κάθε χώρα. Στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες.

Άνοδος 30% στις ετήσιες τιμές ενέργειας στην ΕΕ

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 30% στην ΕΕ και κατά 30,8% στην ευρωζώνη.

Στην ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν επίσης κατά 6,8% στα ενδιάμεσα αγαθά, 2,6% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και 3,2% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 0,6% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Χωρίς την ενέργεια, οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 3,5% τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, κατά 22,9%, στην Ιρλανδία, κατά 19,9%, και στη Λιθουανία, κατά 19%. Η μόνη μείωση σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο, κατά 8,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ