Χρίστος Ανδρέου στον «Π»: «Δεν μας αντιπροσωπεύει ο όρος κυπριακό FBI» - Στις €750.000 οι δεσμεύσεις χρημάτων και περιουσιών - Πώς έφτασαν στις 26 συλλήψεις

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι οι οικονομικές δεσμεύσεις αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις αρχικές ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί η δέσμευση 100.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, το ποσό ανήλθε πλέον στις 350.000 ευρώ.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενης αξίας περίπου 400.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων κατοικία, τεμάχια γης, περίπου δέκα αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες.

Όπως εξήγησε, στόχος των οικονομικών ερευνών είναι η αποδυνάμωση των εγκληματικών ομάδων, καθώς το οικονομικό όφελος αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης και επέκτασης της δραστηριότητάς τους.

Από τα 230 κιλά ναρκωτικών στις 26 συλλήψεις

Αναφερόμενος στην αφετηρία της επιχείρησης, ο κ. Ανδρέου εξήγησε ότι συνδέεται με τον εντοπισμό πέραν των 230 κιλών διαφόρων ναρκωτικών ουσιών τον Φεβρουάριο του 2026.

Για την αρχική υπόθεση συνελήφθησαν πέντε πρόσωπα, τα οποία παραμένουν υπόδικα, αναμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν με στόχο να διαπιστωθεί πού προορίζονταν να καταλήξουν τα ναρκωτικά, εάν υπήρχαν επιπλέον ποσότητες και ποια άλλα πρόσωπα ενδεχομένως εμπλέκονταν στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξετάσεις είχαν αρχίσει περίπου έξι μήνες πριν από τον εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και οδήγησαν στην επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ».

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι τα 26 πρόσωπα που συνελήφθησαν φαίνεται να εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενδεχομένως ως συνεργάτες. Διευκρίνισε ότι τέσσερα πρόσωπα είχαν οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ άλλα εξακολουθούσαν να ανακρίνονται.

Όπλα, πυρομαχικά και επικίνδυνα αντικείμενα

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν περίπου 25.000 ευρώ σε μετρητά, ένα πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο βρέθηκε θαμμένο σε χωράφι.

Εντοπίστηκαν επίσης 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 534 κυνηγετικά φυσίγγια, μικρή ποσότητα ναρκωτικών και περισσότερα από 1.000 επικίνδυνα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κροτίδες, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Για τα παράνομα αντικείμενα διερευνώνται ξεχωριστές υποθέσεις.

Ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ ξεκαθάρισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να συνδέουν τους συλληφθέντες με άλλες ανεξιχνίαστες εγκληματικές υποθέσεις. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, να προκύψουν νέα στοιχεία από τις συνεχιζόμενες ανακρίσεις.

Η δράση της νέας Διεύθυνσης

Ο κ. Ανδρέου εξήγησε ότι η ονομασία «ΠΛΕΓΜΑ» επιλέχθηκε επειδή η επιχείρηση κάλυψε τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Αμμόχωστο και τις Κεντρικές Φυλακές, μέσα από ενιαίο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑΟΕ, με τη συνδρομή της Μηχανοκίνητης Ομάδας Άμεσης Δράσης.

Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση άρχισε επίσημα τη λειτουργία της στις 12 Οκτωβρίου 2026, έχοντας ήδη δραστηριοποιηθεί ανεπίσημα από τις αρχές του έτους.

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων υπόθεση κεταμίνης και υπόθεση που διερευνήθηκε σε συνεργασία με τις δανικές και άλλες ευρωπαϊκές αρχές, σχετικά με σχεδιαζόμενες δολοφονίες δύο υπηκόων τρίτης χώρας στην Κύπρο.

Τόνισε ότι η Διεύθυνση επιδιώκει να δημοσιοποιεί τις υποθέσεις όταν φτάνουν στο στάδιο των συλλήψεων ή της καταχώρισής τους στο Δικαστήριο, ώστε να μην επηρεάζεται το ανακριτικό έργο από διαρροές.

Τέλος, διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός «FBI Κύπρου» δεν αντιπροσωπεύει τη Διεύθυνση, η οποία έχει αρμοδιότητα διερεύνησης υποθέσεων σε όλες τις επαρχίες. Πρόσθεσε ότι αναμένεται ακόμη η παραλαβή του νέου κτιρίου, όπου θα στεγαστούν οι υποδιευθύνσεις για καλύτερο συντονισμό.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρίστου Ανδρέου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 05-11-2026