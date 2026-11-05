Πούτιν και Ζελέσκι στο ίδιο τραπέζι θέλει να φέρει ο Ερντογάν - Εμφανίστηκε προσεκτικός απέναντι στις αλλαγές στην Ουάσιγκτον

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι, μετά τις πρόσφατες επαφές του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκει πλέον να συζητήσει και με τη ρωσική πλευρά τις δυνατότητες μιας διπλωματικής προσέγγισης.

Όπως εξήγησε, κατά τη συνάντηση που είχε το περασμένο Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο στην Τουρκία, συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και οι προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικών ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Τονίσαμε στον κ. Ζελένσκι ότι η ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ως Τουρκία κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», ανέφερε.

Στο τραπέζι συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Ερντογάν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διοργάνωσης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι στην Τουρκία, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Μετά τη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι, επιθυμούμε τώρα να συνομιλήσουμε και με τον κ. Πούτιν, ώστε να εξετάσουμε το ζήτημα και από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα αναλάβουν επαφές με τους Ρώσους ομολόγους τους, προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για ενδεχόμενη συνάντηση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένος σχεδιασμός για τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν και Ερντογάν, σημειώνοντας ωστόσο ότι μια τέτοια συνομιλία θα μπορούσε να οργανωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον χρειαστεί.

Προσεκτικός απέναντι στις αλλαγές στην Ουάσιγκτον

Ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις νέες πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στο Κογκρέσο, μετά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Απέφυγε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για πιθανές επιπτώσεις στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

«Εύχομαι τα εκλογικά αποτελέσματα να αποβούν επωφελή για τον αμερικανικό λαό. Παράλληλα, ευελπιστώ οι επιπτώσεις αυτών των αποτελεσμάτων στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική να είναι θετικές», ανέφερε.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν βαθιές ρίζες και στηρίζονται στη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, οι οποίες αποτελούν συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

«Σε αυτή τη φάση θα ήταν πρόωρο να προβούμε σε κατηγορηματικές διατυπώσεις», σημείωσε, αποφεύγοντας να συνδέσει ευθέως το εκλογικό αποτέλεσμα με ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Άγκυρας.

Μήνυμα για συνέχιση του διαλόγου με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στην αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων.

«Η μεγαλύτερη προσδοκία μας είναι τα εκλογικά αποτελέσματα να συμβάλουν στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη γεωγραφική μας γειτονιά», δήλωσε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η Άγκυρα σκοπεύει να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.