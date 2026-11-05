Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Άνοδος 30,6% στα πετρελαιοειδή

Για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανάμεσα στις οικονομικές κατηγορίες, τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή, με 30,6%, και ο ηλεκτρισμός και το νερό, με 13,6%. Τα βιομηχανικά προϊόντα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση 1%.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών σημειώθηκαν στις μεταφορές, με 13,7%, και στη στέγαση, την ύδρευση, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, με 10,8%. Η ένδυση και υπόδηση κατέγραψε μείωση 9,3%.

Σε μηνιαία σύγκριση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ένδυση και υπόδηση, με 5,4%, στη στέγαση, την ύδρευση, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, με 1,8%, στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, με 1,5%, και στις μεταφορές, με 1,4%.

Ως προς τη συμβολή των επιμέρους κατηγοριών στην ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση είχαν τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος, με 3,23 μονάδες. Ακολούθησαν η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, με 2,85 μονάδες, και η στέγαση, η ύδρευση και η ενέργεια, με 1,93 μονάδες. Αρνητική επίδραση είχαν η υγεία, με -2,61 μονάδες, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, με -1,56, και η ένδυση και υπόδηση, με -1,37.

Στα επιμέρους προϊόντα και τις υπηρεσίες, τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στον πληθωρισμό είχαν οι υπηρεσίες αναψυχής, με 2,97 μονάδες, οι υπηρεσίες εστίασης, με 2,83 μονάδες, και τα ενοίκια, με 1,56 μονάδες. Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχαν οι υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, με -1,53 μονάδες.

Σε μηνιαία βάση, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είχαν τα λαχανικά, με 0,31 μονάδες, τα είδη ένδυσης, με 0,28, και τα καύσιμα και λιπαντικά, με 0,26 μονάδες. Αρνητική επίδραση είχαν οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών, τα φρούτα και οι καρποί με κέλυφος, καθώς και το κρέας πουλερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ