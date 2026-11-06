Λάμπρος Παπαδόπουλος: Απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αδυναμίες, οικονομικές απώλειες και επιλήψιμες πρακτικές στην ΚΕΔΙΠΕΣ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη δημοσιονομική επιβάρυνση των €2 δισ. για την περίοδο 2014-2030 δεν αποτελεί ένδειξη αναποτελεσματικής διαχείρισης από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όπως εξήγησε, το 2014 δόθηκαν €1,7 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού, ενώ το 2018, με τον διαχωρισμό του, προέκυψε επιπλέον επιβάρυνση €1,5 δισ. Συνεπώς, η συνολική επιβάρυνση είχε φτάσει τα €3,2 δισ. πριν αναλάβει η ΚΕΔΙΠΕΣ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό έχει περιοριστεί στα €2 δισ. και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί τον υπολογισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά τη σύνδεσή του με την αποτελεσματικότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Αδιέξοδο με τις συντεχνίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ζητήματα προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ κληρονόμησε το 2018 διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις, ιδιαίτερα εκείνη της ΕΤΥΚ, οι οποίες, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν την εταιρεία ως τραπεζικό ίδρυμα.

Ο κ. Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις για νέες συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι συντεχνίες διεκδικούν αυξήσεις αντίστοιχες με εκείνες που εξασφαλίστηκαν στα τραπεζικά ιδρύματα.

«Το πρόβλημα με το κόστος προσωπικού δεν είναι ούτε οι προαγωγές ούτε οι διευθυντές», ανέφερε, αποδίδοντας το κόστος στις συλλογικές συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί διαμεσολάβηση από το Υπουργείο Εργασίας.

Αναφορικά με τους εννέα διευθυντές χωρίς υφισταμένους, εξήγησε ότι οι τίτλοι συνδέονται με τις μισθολογικές κλίμακες, ενώ ορισμένοι έμειναν χωρίς προσωπικό λόγω σχεδίων αποχώρησης. Σημείωσε επίσης ότι οι πρώτες προαγωγές στην ΚΕΔΙΠΕΣ δόθηκαν το 2025.

Altamira και προμήθειες

Για τη συμφωνία με την Altamira, ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέφερε ότι έχει τροποποιηθεί, ώστε η αμοιβή της να συνδέεται με την εργασία και τα αποτελέσματά της, αντί με σταθερή αμοιβή.

Αναγνώρισε αρχικές αδυναμίες στην εποπτεία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι βασικοί δείκτες απόδοσης υπήρχαν εξαρχής και ότι η παρακολούθηση έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σχετικά με τις προμήθειες 5%, διευκρίνισε ότι καταβάλλονται στους κτηματομεσίτες και όχι στην Altamira. Όπως ανέφερε, η ΚΕΔΙΠΕΣ πωλούσε περίπου 1.500 ακίνητα ετησίως, εκ των οποίων το 80% ήταν γη, συχνά με μερίδια. Οι μισές πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω μεσιτών και οι υπόλοιπες απευθείας από την Altamira.

Χαρτοφυλάκιο €5,5 δισ.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ ξεκίνησε το 2018 με χαρτοφυλάκιο €8 δισ., το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €5,5 δισ., ενώ οι συνολικές χρηματικές ροές πλησιάζουν τα €3 δισ.

Από την κρατική βοήθεια έχουν ήδη επιστραφεί €2 δισ., με στόχο την αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού των €3,5 δισ.

Ξεκαθάρισε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν πρόκειται να τερματίσει τη λειτουργία της το 2030, καθώς θα συνεχίσει να διαχειρίζεται δάνεια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ και περίπου 1000 ακίνητα του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Ωστόσο, οι δραστηριότητές της αναμένεται να περιοριστούν σημαντικά μετά το 2030.

Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεξέλιξής της σε τράπεζα, επικαλούμενος τις δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακούστε την παρέμβαση του Λάμπρου Παπαδόπουλου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 06-11-2026