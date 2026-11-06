Πήγε με τα πόδια, έβαλε φωτιά και γύρισε σπίτι: Πώς «πιάστηκε» - Οκτώ ημέρες υπό κράτηση ο 32χρονος για τον εμπρησμό στη Μαρίνα Λεμεσού

Ταυτόχρονα, διερευνάται κατά πόσο υπάρχει σύνδεση με υπόθεση ρήψης πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου, η οποία σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο αίτημα προσωποκράτησης που κατατέθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο δράστης καταγράφηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να αναχωρεί πεζός από την οικία του στην περιοχή Αγίου Αντωνίου και να κατευθύνεται προς τη Μαρίνα Λεμεσού.

Στη διαδρομή του φαίνεται να παραλαμβάνει αντικείμενα από σημείο με πυκνή βλάστηση, προτού φτάσει στο εστιατόριο και τοποθετήσει αντικείμενο μπροστά από τη γυάλινη βιτρίνα, προκαλώντας φωτιά. Ο δράστης φορούσε άσπρα παπούτσια, σκούρο παντελόνι, σκούρο σακάκι με γούνινη κουκούλα και είχε καλυμμένο το πρόσωπό του.

Ακολούθως, αποχώρησε και πάλι πεζός, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή προς το σπίτι του. Σε κάποιο σημείο καταγράφηκε να αφαιρεί το σακάκι, το φούτερ και τα γάντια που φορούσε, πετώντας τα σε κάλαθο απορριμμάτων. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν στις 3 Νοεμβρίου και παραλήφθηκαν από την Αστυνομία ως τεκμήρια.

Ο 32χρονος συνελήφθη χθες, 5 Νοεμβρίου, και κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε γραπτώς τη διάπραξη του εμπρησμού, περιγράφοντας τον τρόπο δράσης του.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στη γυάλινη προθήκη και σε εξοπλισμό του εξωτερικού χώρου του εστιατορίου, ενώ κατασβέστηκε από ιδιώτες φύλακες της Μαρίνας προτού επεκταθεί στο εσωτερικό.

Οι ανακριτές συνεχίζουν τις εξετάσεις, αναζητώντας μεταξύ άλλων το κίνητρο πίσω από την εγκληματική ενέργεια.