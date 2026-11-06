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Ευρώπη

Τραγωδία στη Γαλλία: Σχολικό λεωφορείο ενεπλάκη σε δυστύχημα - Δύο νεκροί μέχρι στιγμής

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε κατάσταση συναγερμού οι γαλλικές Αρχές μετά από σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή σχολικού λεωφορείου στην πόλη Εν, ενώ ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο.

Σχολικό λεωφορείο εμπλέκεται σε σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα με πολλά θύματα στην πόλη Εν με πολλά θύματα, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα υπάρχουν ήδη δύο νεκροί, που έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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