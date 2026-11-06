Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δ. Πάφου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την υπογραφή πραγματοποίησαν ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου και ο Διευθυντής του Κέντρου «ΚΟΙΟΣ» Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, παρουσία του Καθηγητή Γεώργιου Έλληνα.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αρχικά οι τρόποι και οι μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Το «ΚΟΙΟΣ», η μεγαλύτερη ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα φιλοξενείται σε τέσσερα γραφεία του Κέντρου, εξασφαλίζοντας για την Πάφο ενεργή παρουσία ερευνητικής αριστείας στην καρδιά της πόλης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Δήμος Πάφου και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» ενώνουν δυνάμεις και επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία και στο τεχνολογικό μέλλον της πόλης μας.