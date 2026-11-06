Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογράφηκε σήμερα για τη φιλοξενία του Κέντρου στο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Δήμου Πάφου, στην Πλατεία Κέννεντυ.
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δ. Πάφου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την υπογραφή πραγματοποίησαν ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου και ο Διευθυντής του Κέντρου «ΚΟΙΟΣ» Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, παρουσία του Καθηγητή Γεώργιου Έλληνα.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αρχικά οι τρόποι και οι μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.
Το «ΚΟΙΟΣ», η μεγαλύτερη ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα φιλοξενείται σε τέσσερα γραφεία του Κέντρου, εξασφαλίζοντας για την Πάφο ενεργή παρουσία ερευνητικής αριστείας στην καρδιά της πόλης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Δήμος Πάφου και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» ενώνουν δυνάμεις και επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία και στο τεχνολογικό μέλλον της πόλης μας.
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