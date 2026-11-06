Σωτήρης Μουστάκας: Κατεδαφίστηκε το σπίτι του σπουδαίου Κύπριοι ηθοποιού στα Βριλήσσια - Δείτε φωτογραφία

Το σπίτι βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών και είχε φιλοξενήσει τον σπουδαίο κωμικό κατά τη δεκαετία του 1980, όταν ζούσε εκεί με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Μαρία Μπονέλου.

Η φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης, την οποία δημοσίευσε κάτοικος της περιοχής στο Facebook, στάθηκε αφορμή για να ξυπνήσουν αναμνήσεις από τα χρόνια που ο Σωτήρης Μουστάκας αποτελούσε γνώριμη φιγούρα της γειτονιάς.

Κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί κάτοικοι μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, περιγράφοντας έναν άνθρωπο απλό, προσιτό και ιδιαίτερα αγαπητό.

Κάποιος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, όταν επισκεπτόταν το σπίτι του ηθοποιού τα Χριστούγεννα για να πει τα κάλαντα και του άνοιγε την πόρτα η Μαρία Μπονέλου. Άλλος περιέγραψε τον Μουστάκα να πηγαίνει στον φούρνο της γειτονιάς φορώντας τις πιτζάμες του, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εικόνα του ως διάσημου ηθοποιού.

Ξεχωριστή ήταν και η ανάμνηση ενός πρώην μαθητή του 1ου Λυκείου Βριλησσίων, ο οποίος ανέφερε πως μαζί με τους συμμαθητές του έτρεχαν μετά το σχολείο για να συναντήσουν τον Μουστάκα και να ακούσουν το καθημερινό του ανέκδοτο.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν κάτοικοι, στο συγκεκριμένο σπίτι ο Σωτήρης Μουστάκας έζησε και μια από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς εκεί διέμενε την περίοδο που απέκτησε την κόρη του, Αλεξία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο ηθοποιός είχε μετακομίσει στον Γέρακα, ωστόσο η παλιά του κατοικία στα Βριλήσσια παρέμενε συνδεδεμένη με την παρουσία του στη γειτονιά.

Η κατεδάφισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Για όσους τον είχαν γνωρίσει από κοντά, το σπίτι δεν ήταν απλώς ένα παλιό κτίσμα, αλλά ένα σημείο που κρατούσε ζωντανές τις αναμνήσεις από έναν καλλιτέχνη που αγαπήθηκε τόσο για το ταλέντο όσο και για την απλότητά του.