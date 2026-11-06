Στενότερη συνεργασία Κύπρου και Μολδαβίας σε εργασία και κοινωνική ασφάλιση

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Μουσιούττα στη Μολδαβία, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις προτεραιότητες των χωρών τους, εστιάζοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών και παρουσιάστηκε η κυπριακή εμπειρία από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Στη συζήτηση περιλήφθηκαν επίσης η επιθεώρηση εργασίας, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η πρόληψη της αδήλωτης εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση και η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν ακόμη τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης των χωρών τους. Αντάλλαξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα των τεχνικών διαβουλεύσεων με στόχο τη σύναψη διμερούς συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όσων εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις δύο χώρες.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή απόψεων και την ευκαιρία ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της προόδου της προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισήμανε επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και υποψήφιων προς ένταξη χωρών για την προώθηση κοινών στόχων και αξιών.

«Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και της προώθησης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Μολδαβίας στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ