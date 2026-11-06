Απειλή για βόμβα σε πτήση από Πράγα προς Κύπρο - Προσγειώθηκε στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας το αεροπλάνο, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια

Όπως πληροφορείτε το politis.com.cy από επιβάτες, η πτήση προσγειώθηκε στο παλιό Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όμως οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς την Πράγα και τη Σόφια δέχθηκαν νέες απειλές για βόμβες.

Τέσσερις πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από αυτό έγιναν στόχος απειλών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.