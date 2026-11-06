Έφτασε με ασφάλεια στην Κύπρο η πτήση από Πράγα, η οποία ήταν ανάμεσα στις 4 πτήσεις που αναχωρούσαν από την τσέχικη πρωτεύουσα και δέχθηκαν απειλή για βόμβα.
Απειλή για βόμβα σε πτήση από Πράγα προς Κύπρο - Προσγειώθηκε στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας το αεροπλάνο, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια
Σε εφαρμογή τέθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για αεροσκάφος που αναχώρησε από την τσεχική πρωτεύουσα και περιλαμβανόταν στις πτήσεις που δέχθηκαν απειλή. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας.
Όπως πληροφορείτε το politis.com.cy από επιβάτες, η πτήση προσγειώθηκε στο παλιό Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όμως οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς την Πράγα και τη Σόφια δέχθηκαν νέες απειλές για βόμβες.
Τέσσερις πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από αυτό έγιναν στόχος απειλών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.
«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.