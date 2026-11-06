Βόρεια Κορέα: Πώς ο Κιμ στρατολογεί χάκερ από μικρή ηλικία και τους ανταμείβει με διαμερίσματα και δολάρια

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει δημιουργήσει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια ένα οργανωμένο σύστημα εντοπισμού και εκπαίδευσης νέων με ιδιαίτερες ικανότητες στην τεχνολογία. Κάθε χρόνο, περίπου 150 έως 200 από τους πιο ταλαντούχους μαθητές επιλέγονται ήδη από το Γυμνάσιο, σε ηλικία 11 ή 12 ετών, για να ακολουθήσουν σπουδές στην Πληροφορική.

Μέρος αυτών των νέων καταλήγει στις κρατικές μονάδες κυβερνοπολέμου, όπου εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις υποκλοπής και ψηφιακών επιθέσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη επίθεση στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, από το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, αφαιρέθηκαν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το FBI και η Binance έχουν αποδώσει την ευθύνη στη Βόρεια Κορέα, ενώ η Πιονγκγιάνγκ απορρίπτει τις κατηγορίες. Ειδικές εταιρείες ανάλυσης του blockchain συνδέουν την επίθεση με την ομάδα χάκερ TraderTraitor.

Ο Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, πρώην εκπαιδευτής χάκερ για λογαριασμό του βορειοκορεατικού κράτους, ο οποίος διέφυγε στη Νότια Κορέα το 2004, περιγράφει τους συγκεκριμένους ειδικούς ως ένα από τα σημαντικότερα μυστικά όπλα του καθεστώτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή των παιδιών γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τις πνευματικές τους ικανότητες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν τα ίδια επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία.

Από τα σχολεία στις στρατιωτικές μονάδες

Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Στα 17 τους χρόνια, οι καλύτεροι μαθητές εισάγονται στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας και αξιολογούνται εκ νέου. Οι πλέον επίλεκτοι εντάσσονται στις στρατιωτικές μονάδες κυβερνοπολέμου.

Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει προχωρημένα μαθηματικά, ξένες γλώσσες, πρωτόκολλα κρυπτονομισμάτων και τεχνικές αντίστροφης μηχανικής, μέσω των οποίων αναλύουν τη λειτουργία συσκευών και συστημάτων. Όσοι δεν επιλέγονται για τις επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, ακόμη και για λογαριασμό δυτικών εταιρειών, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κρατικής πολιτικής. Η Βόρεια Κορέα δημιούργησε μονάδα κυβερνοπολέμου το 1998, ωστόσο η σημασία της ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Κιμ. Το 2013, ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον κυβερνοπόλεμο «σπαθί παντός σκοπού», τοποθετώντας τον δίπλα στα πυρηνικά όπλα και τους πυραύλους ως βασικό μέσο στρατιωτικής ισχύος.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2024, περίπου 8.400 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου της Βόρειας Κορέας.

Διαμερίσματα, δολάρια και προνόμια για τους επιτυχημένους

Οι χάκερ που διακρίνονται στις επιχειρήσεις τους μπορούν να λάβουν σημαντικές ανταμοιβές. Σύμφωνα με τον πρώην εκπαιδευτή Κιμ Χέουνγκ-κβανγκ, η στρατιωτική μονάδα μπορεί να εξασφαλίσει έως και το 30% των κερδών από τις επιθέσεις σε αμερικανικά δολάρια, ενώ μέρος των χρημάτων καταλήγει στους ίδιους τους δράστες.

Για τους πλέον επιτυχημένους προβλέπονται ακόμη και διαμερίσματα στην πρωτεύουσα, στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν και οι γονείς τους. Ο καθηγητής Λιμ Γιονγκίν, από τη Σχολή Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου της Κορέας, αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για κατοικίες που φτάνουν σε έκταση τα 132 τετραγωνικά μέτρα.

Στα προνόμια περιλαμβάνονται επίσης ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως σε φιλικές προς την Πιονγκγιάνγκ χώρες όπως η Κίνα, όπου έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ορισμένοι αποκτούν ακόμη τη δυνατότητα να ενταχθούν στο κυβερνών κόμμα ή να παντρευτούν μέλη οικογενειών της ελίτ.

Μια αυστηρά οργανωμένη και εξαντλητική καθημερινότητα

Πίσω από τις ανταμοιβές, ωστόσο, κρύβονται ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας. Πρώην εργαζόμενοι στον τομέα της Πληροφορικής περιγράφουν ένα περιβάλλον με αυστηρά ωράρια, συνεχή επιτήρηση και υψηλές απαιτήσεις παραγωγικότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εργασία ξεπερνά τις δέκα ώρες ημερησίως.

Έκθεση της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων PSCORE καταγράφει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Ναμ Μπάντα, καλούνται να πετυχαίνουν συγκεκριμένους μηνιαίους οικονομικούς στόχους, ενώ η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε ταπείνωση και τιμωρίες.

Η στρατιωτική πειθαρχία φαίνεται να επεκτείνεται και στους εργαζομένους που αναλαμβάνουν εξ αποστάσεως έργα για ξένες εταιρείες. Ο YouTuber Deeveeaar, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε πρόσβαση σε κάμερες παρακολούθησης τέτοιων εργαζομένων, περιγράφει μια καθημερινότητα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και απόλυτη οργάνωση.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τον Deeveeaar, οι Βορειοκορεάτες εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το ChatGPT, το Claude Code και το Cursor για τη συγγραφή κώδικα, την προσαρμογή βιογραφικών, αλλά και την κατασκευή πλαστών εγγράφων και ταυτοτήτων.

Στην περίπτωση της επίθεσης κατά της Binance, οι χάκερ φέρεται να αξιοποίησαν μια ψεύτικη διαδικασία πρόσληψης και κακόβουλο λογισμικό, το οποίο είχαν ενσωματώσει σε αγγελία εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές εργαζομένων και στη συνέχεια να διεισδύσουν στα συστήματα της εταιρείας.

Στροφή σε μεγαλύτερους στόχους

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κυβερνοεπιχειρήσεις της Βόρειας Κορέας γίνονται ολοένα πιο φιλόδοξες. Ο Άλεκ Ζέμπρικ, ανώτερο στέλεχος της Chainalysis, σημειώνει ότι οι ομάδες χάκερ στρέφονται πλέον σε μεγαλύτερους οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικότερα χρηματικά αποθέματα και μπορούν να αποτελέσουν πιο προσοδοφόρους στόχους.

Παρότι τέτοιες επιθέσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο και τεχνική εξειδίκευση, τα πιθανά οικονομικά οφέλη φαίνεται να δικαιολογούν την προσπάθεια. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των ομάδων προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές, καθώς η κυβερνοπειρατεία αποτελεί πλέον σημαντικό μέσο άντλησης πόρων για το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ.