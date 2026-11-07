Εικόνες ντροπής στη Συλίκου: Από άσφαλτος, έγινε ποτάμι λάσπης - Πολίτες ζητούν αποκατάσταση του δρόμου

Όπως αναφέρει η ίδια, στις 14 Οκτωβρίου, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, σημειώθηκε αποκοπή δρόμου, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάρτησή της, δημιούργησε «μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για όσους χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σημείο».

Η Μαρία Θεοφάνους υποστηρίζει ότι όλες οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν εγκαίρως, ωστόσο, όπως αναφέρει, «το μόνο που έγινε ήταν να απομακρυνθούν κάποια χώματα και στη συνέχεια το σημείο εγκαταλείφθηκε στην τύχη του», χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση, μόνιμη λύση ή διασφάλιση της ασφάλειας των διερχομένων.

Σύμφωνα με την ίδια, από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, με την αιτιολογία, όπως αναφέρει, ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο κονδύλι για την επιδιόρθωση του δρόμου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στο σημείο είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά κάγκελα, τα οποία «παρασύρθηκαν από τον όγκο του νερού», ενώ υποστηρίζει ότι «είναι έτοιμο να υποχωρήσει το σημείο» και ότι «ο πάσσαλος της ΑΗΚ έχει αποκοπεί».

Η ίδια διερωτάται «πόσο μπορεί να κοστολογηθεί η ανθρώπινη ζωή» και θέτει το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα ή να κινδυνεύσει άνθρωπος για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, οι οδηγοί που διέρχονται καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο, ενώ υποστηρίζει ότι τόσο η ζωή τους όσο και τα οχήματά τους κινδυνεύουν εξαιτίας μιας κατάστασης που, σύμφωνα με την ίδια, είναι γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και εβδομάδες.

Η Μαρία Θεοφάνους αναφέρει επίσης ότι η έλλειψη κονδυλίων «δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών», προσθέτοντας ότι «η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι προτεραιότητα και όχι θέμα προϋπολογισμού που μπορεί να περιμένει».

Καταλήγοντας, ζητά «άμεση παρέμβαση και οριστική αποκατάσταση του δρόμου», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για χάρη αλλά για το αυτονόητο δικαίωμα σε ασφαλείς δρόμους και υπεύθυνη αντιμετώπιση ενός προβλήματος που, όπως αναφέρει, έχει ήδη επισημανθεί. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην περιμένουν «να θρηνήσουμε θύματα για να γίνει αυτό που έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή».

Έκλεισε ο δρόμος λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Υπενθυμίζεται ότι χθες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικρατούσαν στην περιοχή, ο δρόμος Αγίου Γεωργίου – Συλίκου της επαρχίας Λεμεσού, είχε κλείσει για την τροχαία κίνηση λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.