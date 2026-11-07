Δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Από την επίθεση υπέστη ζημιές και κτίριο στο οποίο στεγάζεται νηπιαγωγείο, ανέφερε η ίδια πηγή.

Την επιδρομή είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. «Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε αρχικά στο Telegram.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι «συντρίμμια» έπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία, ενώ υπέστη ζημιές και η πρόσοψη άλλης πολυκατοικίας.

Οι αρχές συνέχιζαν να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον κίνδυνο ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μερικές ώρες νωρίτερα, στο βραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι υπήρχαν πληροφορίες πως ο ρωσικός στρατός ετοιμαζόταν να πλήξει ενεργειακούς στόχους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Η επιδρομή σημειώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την αναμενόμενη επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Οι προηγούμενες συνομιλίες, οι οποίες είχαν αποβεί άκαρπες, πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης μιας «μεγάλης και όμορφης» συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει να συμπληρώσει πέντε χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ