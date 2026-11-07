Βραζιλία: Κατέρρευσε κομμάτι εμπορικού κτηρίου στο Σάο Πάολο - 4 τραυματίες και 35 εγκλωβισμένοι

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο κτίριο βρίσκονταν 35 άνθρωποι τη στιγμή της μερικής κατάρρευσης και ότι διασώθηκαν όλοι. Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι υπήρχαν δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση στο Σάου Πάουλου, η οποία επικαλέστηκε τις πρώτες πληροφορίες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίπου 20 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί αρχικά σε αίθουσα του κτιρίου που δεν κατέρρευσε.

Το κτίριο βρίσκεται στη συνοικία Μπρας, εμπορικό κόμβο της μητρόπολης με διάφορα πολυκαταστήματα. Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του εμπορικού κτιρίου κατέρρευσε. Η πρόσοψη δεν καταστράφηκε ολοκληρωτικά, όμως μεγάλο τμήμα της δομής του κτιρίου υποχώρησε.

Πηγή: ΚΥΠΕ