Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου συναντήθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, με εκπροσώπους και επαγγελματίες χορευτές από τη Γεωργία, με αφορμή την αποψινή πολιτιστική εκδήλωση «Georgian Dance Evening», που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου.
Συνάντηση του Δημαρχεύοντος Πάφου με εκπροσώπους και καλλιτέχνες γεωργιανών χορευτικών συγκροτημάτων
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Δ. Πάφου στη συνάντηση συμμετείχαν η συντονίστρια της εκδήλωσης, δύο χορογράφοι των συμμετεχόντων χορευτικών συγκροτημάτων, εκπρόσωπος της Οργάνωσης Χορευτών της Γεωργίας, καθώς και επαγγελματίες χορευτές των συνόλων ILIELI και IRAO.
Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης της Γεωργίας και της σημασίας των πολιτιστικών ανταλλαγών ως μέσου ενίσχυσης της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Όπως αναφέρεται 50 καλλιτέχνες ταξίδεψαν από τη Γεωργία ειδικά για να παρουσιάσουν μία και μοναδική παράσταση στην Πάφο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποψινή εκδήλωση.
Το κοινό της Πάφου θα έχει την ευκαιρία , συνεχίζει η ανακοίνωση, να γνωρίσει από κοντά την τέχνη του παραδοσιακού γεωργιανού χορού, μέσα από ένα πρόγραμμα με εντυπωσιακές χορογραφίες, δυναμικούς ρυθμούς και παραδοσιακές φορεσιές.
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί απόψε, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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