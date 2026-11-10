Απίστευτη σύγκρουση συμφερόντων: Δικηγόρος στην Πάφο έχασε την άδεια του για ένα χρόνο και θα πληρώσει €80.000

Συνέβη και αυτό στην Κύπρο. Ζευγάρι που χώρισε, οδηγήθηκε στο δικαστήριο για να επιλύσει τις περιουσιακές του διαφορές, μόνο που ο δικηγόρος του πρώην συζύγου ενεργούσε και για λογαριασμό της πρώην συζύγου! Η υπόθεση αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση δύο χρόνων, όταν ο πρώην σύζυγος διαπίστωσε, έπειτα από δική του έρευνα, ότι ο δικηγόρος του είχε αποσύρει εν αγνοία του την αίτηση για τις περιουσιακές διαφορές. Ως αποτέλεσμα, η επίδικη περιουσία, που αφορούσε οικία στην...

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