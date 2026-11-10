Αποσυμφόρηση λεωφόρου Πρωταρά

Ξεκινούν τα κατασκευαστικά σχέδια του νέου δρόμου πρωταρχικής σημασίας από τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Παντελεήμονα μέχρι τη συμβολή των λεωφόρων Πρωταρά και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Παραλίμνι. Πρόκειται για ένα σημαντικό οδικό έργο που θα συνδέσει την οικιστική με την τουριστική περιοχή και πιστεύεται ότι με την κατασκευή του θ’ αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό την πυκνή τροχαία κίνηση που παρατηρείται κυρίως κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο προώθησης κατασκευής του υπό αναφορά δρόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας του ρυθμιστικού σχεδίου και ως εκ τούτου η δημοτική αρχή προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ για την εκπόνηση κι ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Η σύμβαση για την ετοιμασία των σχεδίων είναι διάρκειας 18 μηνών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς υλοποίηση του έργου, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του οδικού δικτύου, της κυκλοφοριακής διαχείρισης και της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων, ο δήμος θα προσχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία των εγγράφων προσφορών, ώστε το συντομότερο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το κατασκευαστικό συμβόλαιο του έργου. Όπως ανέφερε, είναι δρόμος πρωταρχικής σημασίας που θεωρείται απαραίτητος, προκειμένου ν’ αποσυμφορήσει την τροχαία κίνηση που παρατηρείται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσθέτοντας ότι ο κύριος οδικός άξονας μαζί με τους παράδρομους θα είναι συνολικού μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζει ευχαριστίες προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Αστυνομία Κύπρου και τον Κλάδο Πολεοδομικών Οδικών Έργων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για υλοποίηση του δρόμου.
Αποσυμφόρηση λεωφόρου Πρωταρά
Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας υπέγραψε σύμβαση για τα κατασκευαστικά σχέδια του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Παντελεήμονα μέχρι τη συμβολή των λεωφόρων Πρωταρά και Μεγάλου Αλεξάνδρου
Νέοι χάρτες
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημερώνει τους δημότες και κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχουν ολοκληρωθεί και είναι πλέον διαθέσιμοι οι νέοι χάρτες με όλες τις οδούς που εμπίπτουν στο δημοτικό διαμέρισμα Παραλιμνίου. Οι νέοι χάρτες περιλαμβάνουν ονομασίες σε οδούς του οδικού δικτύου με στόχο την ενημέρωση και διευκόλυνση του εντοπισμού των δρόμων που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων, κυρίως για την εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών. Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου.
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