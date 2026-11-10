ΠΕΟ: Ανεπαρκής η κυβερνητική πρόταση για ΤΚΑ και χαμηλοσυνταξιούχους

Όπως ανέφερε, το Γενικό Συμβούλιο έκρινε ότι η πρόταση, όπως έχει κατατεθεί και συζητηθεί μέχρι στιγμής, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τη φτώχεια μεταξύ των συνταξιούχων. Πρόσθεσε ότι δεν προβλέπει ρύθμιση για την αποκοπή του 12% ούτε για τη σύνταξη χηρείας όσων έχασαν τις συζύγους τους πριν από το 2018, καθώς το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η πρόταση δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ούτε τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος και είναι, κατά την ΠΕΟ, προβληματική και ζημιογόνα για τις νεότερες γενιές και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δυσμενέστερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιωμάτων και για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 63.

Η ΠΕΟ, τόνισε, δεν αποδέχεται μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι σημερινοί συνταξιούχοι θα ωφεληθούν με κόστος που θα επωμιστούν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Η οργάνωση δεν θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση είναι προοδευτική ή κοινωνικά δίκαιη και αποδεκτή.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ ζήτησε η Κυβέρνηση να διαθέσει επαρκείς πόρους για το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων, με κριτήριο επιλεξιμότητας το πραγματικό όριο της φτώχειας και με αύξηση του ελάχιστου εισοδήματος που θα διασφαλίζεται για κάθε συνταξιούχο. Παράλληλα, ζήτησε να αποσυρθούν από το νομοσχέδιο οι ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Αναφερόμενη στην κατάργηση της κοινωνικής σύνταξης στο μέλλον, εξέφρασε ανησυχία ότι θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η διασφάλιση μιας ελάχιστης σύνταξης για κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς σύνταξη, επειδή δεν θα έχουν τις απαιτούμενες εισφορές.

Η ΠΕΟ, είπε, θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κυβέρνηση και να ενημερώνει εργαζομένους και συνταξιούχους. Ζητά να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα είναι συμφωνημένο και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί.

Σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις που λήγουν από το τέλος του 2026 έως τις αρχές του 2027, η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι τα οικονομικά δεδομένα και οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες δικαιολογούν τη διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων μέσω των συμβάσεων, με έμφαση στους μισθούς πρόσληψης και στους χαμηλόμισθους. Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 35% των εργαζομένων έχει εισοδήματα έως 500 ευρώ, ενώ η ακρίβεια καλπάζει.

Πρόσθεσε ότι η ΠΕΟ θα διεκδικήσει από την Κυβέρνηση μέτρα για την ενίσχυση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς και υψηλό κόστος ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ