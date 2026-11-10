ΟΚΥπΥ: Στην τελική ευθεία η Συλλογική Σύμβαση - Τι συμφωνήθηκε για τις μισθολογικές αυξήσεις

Εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ δήλωσαν στο ΚΥΠΕ ότι οι διαβουλεύσεις εξελίσσονται θετικά. Όπως ανέφεραν, έχει επιτευχθεί συμφωνία στα βασικά ζητήματα και απομένουν διευκρινίσεις και τροποποιήσεις στο τελικό κείμενο, το οποίο ο ΟΚΥπΥ αναμένεται να αποστείλει γραπτώς τις επόμενες ημέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, είπε ότι οι συντεχνίες συναντήθηκαν με τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ για να εξετάσουν το κείμενο και ότι έχει ήδη υπάρξει συμφωνία στα περισσότερα άρθρα.

«Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες θα μας στείλει γραπτώς ο Οργανισμός τις επόμενες ημέρες, και θεωρούμε ότι θα συμφωνήσουμε και σε αυτές», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι, μόλις συμφωνηθεί το τελικό κείμενο, θα καθοριστεί ημερομηνία υπογραφής, ώστε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα ωφελήματα για τους εργαζομένους, μεταξύ των οποίων και μισθολογικές αυξήσεις. Νέα συνάντηση δεν έχει ακόμη οριστεί, πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του κειμένου.

«Είχαμε συμφωνήσει, δεν είχαμε ουσιαστικές διαφορές», είπε, εξηγώντας ότι η συζήτηση αφορούσε κυρίως τη διατύπωση ορισμένων άρθρων.

Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το τελικό κείμενο θα συμφωνηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού πριν από την υπογραφή.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί τις προηγούμενες ημέρες και ότι αυτά ενσωματώθηκαν στα βασικά άρθρα της Σύμβασης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γενική μισθολογική αύξηση για το 2026 και το 2027 και στον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθεί στους εργαζομένους. Διευκρίνισε ότι συμφωνήθηκε οι αυξήσεις να μην συνδέονται με την αξιολόγηση.

Στο κείμενο, πρόσθεσε, περιλαμβάνονται πλέον πρόνοιες που υποχρεώνουν τον ΟΚΥπΥ να συνεχίσει εντατικά τον διάλογο για τη διαμόρφωση δομών και την ένταξη των εργαζομένων σε μισθολογικές κλίμακες, ζητήματα στα οποία υπήρχαν προηγουμένως διαφωνίες. Για την εφαρμογή τόσο των δομών όσο και των κλιμάκων έχουν συμφωνηθεί σαφή χρονοδιαγράμματα, με ορόσημο την 1η Ιανουαρίου 2028.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε επίσης ότι, μετά την ψήφιση από τη Βουλή της τροποποίησης του σχετικού κανονισμού, οι αυξήσεις θα αποδίδονται σε ετήσια αντί σε τριετή βάση. Η νέα ρύθμιση, είπε, θα εφαρμοστεί άμεσα και από τον ΟΚΥπΥ, ώστε οι εργαζόμενοί του να συμβαδίζουν με τους εργαζομένους στους υπόλοιπους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα και μικρές αλλαγές που προέκυψαν στη συνάντηση. Αυτές θα ενσωματωθούν στα κείμενα, τα οποία θα σταλούν στις συντεχνίες για τελική συμφωνία πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

«Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση, η οποία θα έχει ισχύ για το 2026 και το 2027», είπε ο κ. Ανδρέου.

Εκτίμησε ακόμη ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα και τα τελικά κείμενα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη μισθολογική αύξηση πριν από το τέλος του έτους.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η συνάντηση συνέχισε την προηγούμενη ενθαρρυντική συζήτηση για τη διευθέτηση της διαφοράς στον ΟΚΥπΥ.

Όπως είπε, οι συντεχνίες εξέτασαν τα κείμενα και υπέβαλαν διευκρινίσεις, εισηγήσεις και διορθώσεις, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Περιμένουμε να δούμε τα τελικά κείμενα, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις φαίνεται να κινούνται προς θετική κατεύθυνση.

Ο ΟΚΥπΥ θα αποστείλει το αναθεωρημένο κείμενο στις συντεχνίες, οι οποίες θα διατυπώσουν την τελική τους θέση. Εφόσον συμφωνήσουν, το κείμενο θα οδηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ερωτηθείς αν η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, ο κ. Αντωνίου απάντησε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί «πριν από το τέλος Νοεμβρίου».

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ αποφάσισαν να αναστείλουν την εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου. Η απόφαση ακολούθησε γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που είχε επιδοθεί στις οργανώσεις στις 4 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ