Ζελένσκι: «Εποικοδομητική και ουσιαστική» η πρώτη ημέρα συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Μιλώντας σε συνέδριο στην Κοπεγχάγη, ο Ζελένσκι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ενημερώθηκε από την αντιπροσωπεία του Κιέβου για τις διαπραγματεύσεις. «Ο τριμερής σχηματισμός ήταν εποικοδομητικός και αρκετά ουσιαστικός», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι έδωσε «σαφείς οδηγίες για τη συνέχιση του διαλόγου, στον τριμερή σχηματισμό αύριο και επίσης ευρύτερα τις επόμενες ημέρες, με τους αντιπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ και εκπροσώπους της Ευρώπης».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών.

«Μίλησα με την αντιπροσωπεία μας, η οποία βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, έχω νέα (...) μίλησαν για ανθρωπιστικά ζητήματα, όπως οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και ο επαναπατρισμός παιδιών, καθώς και για εγγυήσεις ασφαλείας» κατά την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από το Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες της ημέρας «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι παραμένει «πολλή δουλειά να γίνει».

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ολοκληρώθηκε και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επαναληφθούν το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ