Από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης απέπλευσε το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, με στόχο να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες έρευνες βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
GSI: Απέπλευσε το ερευνητικό πλοίο από την Κρήτη - Ξεκινούν οι έρευνες για το καλώδιο
Το ερευνητικό πλοίο αναχώρησε από το Ηράκλειο για να αρχίσει τις έρευνες βυθού που προβλέπονται για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου.
Τον απόπλου ανακοίνωσαν την Τρίτη η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις έρευνες, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που εξέδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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