GSI: Απέπλευσε το ερευνητικό πλοίο από την Κρήτη - Ξεκινούν οι έρευνες για το καλώδιο

Τον απόπλου ανακοίνωσαν την Τρίτη η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις έρευνες, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που εξέδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ