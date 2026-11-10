Αναστάτωση επικρατεί στις Πάνω Πλάτρες και στις γύρω κοινότητες μετά τις πληροφορίες ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για το μοναδικό τραπεζικό υποκατάστημα της κοινότητας και ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην ορεινή Λεμεσό. Όπως αναφέρει ο κοινοτάρχης Πάνω Πλατρών, Δημήτρης Παπαθεοδότου, το κατάστημα λειτουργεί στην κοινότητα εδώ και 60 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κοινοτικού Συμβουλίου, το ΑΤΜ θα μετακινηθεί στον κόμβο της Τριμήκληνης, αφήνοντας και χωρίς τραπεζικό ATM την κοινότητα.
Αναστάτωση στις Πλάτρες: Κλείνει η μοναδική Τράπεζα ολόκληρης της περιοχής
Φωτογραφία: Facebook/ Bank of Cyprus
Αναστάτωση προκαλεί στις Πλάτρες η απόφαση για κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος που εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή, αφήνοντας κατοίκους και επιχειρήσεις χωρίς άμεση πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες
Το υποκατάστημα εξυπηρετεί τις κοινότητες του συμπλέγματος Τροόδους, καθώς και κατοίκους γειτονικών χωριών, όπως το Όμοδος και η Πάχνα, όπου το τραπεζικό υποκατάστημα έχει ήδη κλείσει. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθεοδότου, μετά το κλείσιμο του καταστήματος στις Πλάτρες, το πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου θα βρίσκεται στον Αγρό, ενώ το πλησιέστερο της Eurobank βρίσκεται στην Κυπερούντα.
Η ανησυχία στις κοινότητες αφορά κυρίως την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλα χωριά για συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία σε κατάστημα. Οι κοινότητες θέτουν ζήτημα κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών απέναντι στους κατοίκους της ορεινής υπαίθρου. «Η τραπεζική εξυπηρέτηση είναι ανάγκη, όχι πολυτέλεια», αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο στην αφίσα που δημοσίευσε υπέρ της παραμονής του υποκαταστήματος.
Ο κοινοτάρχης επισημαίνει ότι οι πληροφορίες για κλείσιμο του καταστήματος έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης για τις Πλάτρες, όπου γίνονται επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει, η κοινότητα έχει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι διαμένουν σε αυτήν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Στις Πλάτρες υπάρχουν περισσότερα από 1.000 υποστατικά, καθώς και ξενοδοχεία και άλλες αναπτύξεις.
Ο κ. Παπαθεοδότου έχει ήδη επικοινωνήσει με τους βουλευτές της Λεμεσού, ζητώντας τη συνδρομή τους, και έχει αποστείλει επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους αρχηγούς των κομμάτων, από τους οποίους αναμένει απαντήσεις. Θα ακολουθήσει επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Παράλληλα, το σύμπλεγμα κοινοτήτων προγραμματίζει δικές του παρεμβάσεις, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών καλεί τους κατοίκους να καταθέσουν εισηγήσεις και να στηρίξουν την προσπάθεια για παραμονή του καταστήματος.
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