Νεόφυτος Χαραλαμπίδης: Από το 2027 χωρίς κρατική χορηγία ο ΟΚΥπΥ - Στα €100 εκατ. η χρηματοδότηση συγκεκριμένων υπηρεσιών (ηχητικό)

Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε την οικονομική αυτονόμηση νομοθετική υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτο στόχο, επισημαίνοντας ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2027 δεν έχει περιληφθεί κονδύλι για γενική χορηγία προς τον ΟΚΥπΥ.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας», καθώς αναλαμβάνουν σύνθετα περιστατικά, διατηρούν οικονομικά ασύμφορες υπηρεσίες και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης κρίσεων δημόσιας υγείας.

Κρατική χρηματοδότηση περίπου €100 εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κράτος θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αλλά κρίνονται αναγκαίες για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία κρίσιμων δομών, όπως τα νοσοκομεία Τροόδους και Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και η διατήρηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για γενική χρηματοδότηση κάλυψης ελλειμμάτων, αλλά για αποζημίωση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει ενώπιόν του την ακριβή κατανομή των περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εφαρμόζεται σχέδιο δράσης για αύξηση εσόδων και περιορισμό μη αναγκαίων εξόδων, χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ανεξάρτητης μελέτης της PwC για πρόσθετα μέτρα οικονομικής βιωσιμότητας.

Καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ και προσωπικοί γιατροί

Αναφερόμενος στους χρόνους αναμονής στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, ο Υπουργός αναγνώρισε ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις και παράπονα από τους πολίτες.

Εκτίμησε ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν επιτελούν σήμερα τον ρόλο που προβλέπει το ΓεΣΥ, ως το πρώτο σημείο επαφής των ασθενών με το σύστημα υγείας.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι στα ΤΑΕΠ να καταλήγουν τα ατυχήματα και τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά. Πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στον ΟΑΥ για υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων, ενώ η λειτουργία των εφημερευόντων προσωπικών γιατρών δεν έχει αποδώσει στον επιθυμητό βαθμό.

Αλλαγές στα ασθενοφόρα από το 2027

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων επανέρχεται στο Υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η έκδοση διατάγματος που θα καταγράφει τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα ΤΑΕΠ δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε τα ασθενοφόρα να μεταφέρουν τους ασθενείς στο κοντινότερο και καταλληλότερο νοσηλευτήριο.

Πραγματογνώμονες από την Ελλάδα για ιατρική αμέλεια

Για τη διερεύνηση περιστατικών πιθανής ιατρικής αμέλειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με ιατρικούς συλλόγους στην Ελλάδα, με στόχο την κατάρτιση καταλόγου εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων.

Οι γιατροί αυτοί θα μπορούν να έρχονται στην Κύπρο, να καταθέτουν και να παρέχουν επιστημονική γνώμη για υποθέσεις που διερευνώνται.

Νοσοκομείο Πάφου

Αναφερόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο κ. Χαραλαμπίδης υποστήριξε ότι έχουν αναβαθμιστεί οι υπηρεσίες και ότι οι υφιστάμενες ελλείψεις δεν δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του.

Πρόσθεσε ότι ο ΟΚΥπΥ έχει αποφασίσει να προωθήσει εντός του 2027 το ζήτημα του διοικητικού διαχωρισμού από το Νοσοκομείο Λεμεσού.

Για την καντίνα του νοσοκομείου, ανέφερε ότι έχει εξευρεθεί διευθέτηση και το ζήτημα αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.

Ακούστε την παρέμβαση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 11-11-2026 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ