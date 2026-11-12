Μοτοσικλετιστές: Ναι στα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά με εγγραφή, ασφάλιση και εκπαίδευση (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι, από τη στιγμή που τα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν στους δρόμους, θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η εγγραφή, η ασφάλιση και η εκπαίδευση των χρηστών τους.

Όπως εξήγησε, οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων λαμβάνουν εκπαίδευση προκειμένου να γνωρίζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια.

Οι κίνδυνοι στο οδικό δίκτυο

Ο πρόεδρος της Λέσχης αναφέρθηκε σε επικίνδυνες πρακτικές που παρατηρούνται από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, σημειώνοντας ότι ορισμένοι δεν γνωρίζουν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για προσπεράσεις από τα αριστερά, είσοδο στον δρόμο μέσω διαβάσεων πεζών και κυκλοφορία χωρίς επαρκή φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες.

Επισήμανε ότι τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς, ιδιαίτερα τους μοτοσικλετιστές.

«Δεν σημαίνει ότι ένα μικρό όχημα στον δρόμο θα μας προκαλέσει μικρότερη ζημιά», ανέφερε, τονίζοντας ότι μια σύγκρουση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατανοεί τους λόγους για τους οποίους αρκετοί επιλέγουν τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέροντας τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και τις καθυστερήσεις στην απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, οι οποίες, όπως υποστήριξε, μπορεί να φτάσουν τους έξι έως οκτώ μήνες.

Κατά τον ίδιο, η σωστή εκπαίδευση είναι σημαντικότερη από τον αριθμό των ωρών ή των χιλιομέτρων οδήγησης. «Ούτε τα πολλά χιλιόμετρα ούτε οι πολλές ώρες κάνουν κάποιον σωστό και ασφαλή οδηγό μοτοσικλέτας», σημείωσε.

Ασφάλιση και αποζημιώσεις σε περίπτωση ατυχήματος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης των ηλεκτρικών πατινιών, ώστε να αντιμετωπίζονται οι οικονομικές συνέπειες πιθανών ατυχημάτων.

Όπως εξήγησε, η απουσία ασφάλισης μπορεί να αφήσει άλλους εμπλεκόμενους οδηγούς να καλύψουν οι ίδιοι τις ζημιές που προκύπτουν.

«Οι υλικές ζημιές διορθώνονται. Οι σωματικές βλάβες όμως; Οι θάνατοι; Τι γίνεται τότε;», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των κινδύνων.

Πού πρέπει να κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο κ. Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε ότι η Λέσχη δεν αντιτίθεται στη χρήση οχημάτων μικροκινητικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σωστά και στους κατάλληλους χώρους.

Όπως ανέφερε, οι ποδηλατόδρομοι αποτελούν τον ενδεδειγμένο χώρο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών υπό τις σημερινές συνθήκες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν θα υπήρχε αντίρρηση για την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο, εφόσον οι χρήστες ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι και τα οχήματα εγγεγραμμένα και ασφαλισμένα.

Αναφερόμενος στον προστατευτικό εξοπλισμό, υποστήριξε ότι η χρήση κράνους και άλλων μέσων προστασίας είναι προς όφελος των αναβατών, αν και η Λέσχη τάσσεται κατά της υποχρεωτικής χρήσης εξοπλισμού ασφαλείας.

Σε επικοινωνία με Υπουργείο και Βουλή

Σε ό,τι αφορά τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο πρόεδρος της Λέσχης ανέφερε ότι το σωματείο βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής.

Όπως είπε, έχουν αποσταλεί επιστολές και έχουν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες, μέσω των οποίων διατυπώθηκαν οι θέσεις για εκπαίδευση, εγγραφή και ασφάλιση των ηλεκτρικών πατινιών.

Σημείωσε ότι η Λέσχη δεν έχει ακόμη καλυφθεί από τις προτάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά μόλις λάβει γνώση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τέλος, ανέφερε ότι η Λέσχη είναι εγγεγραμμένη ως φορέας άσκησης επιρροής και ενημερώνεται για σχετικά ζητήματα που εξετάζονται στη Βουλή και στο Υπουργείο. Πρόσθεσε ότι διαθέτει πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης στον δρόμο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιστοποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακούστε την παρέμβαση του Μάριου Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 12-11-2026