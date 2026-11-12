Ιράν: Δύο υπερδεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα δύο πετρελαιοφόρα υπέστησαν «βίαιη έκρηξη» ενώ κινούνταν σε μη εγκεκριμένη οδό. Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα ή τις σημαίες των πλοίων.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία διερχόταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πληθύνει ανάλογες ανακοινώσεις από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναφέρει ότι πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ. Σε αρκετές περιπτώσεις, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO έχει επισημάνει ότι δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, τα δύο υπερδεξαμενόπλοια μετέφεραν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πρόσθεσαν ότι τα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες εξαιτίας της «τυφλής εμπιστοσύνης» στον αμερικανικό στρατό, ο οποίος θα τα προστάτευε.

Πηγή: ΚΥΠΕ