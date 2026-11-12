Μαυρογιάννης: «Αυτή η δημοσκόπηση με βγάζει πρόεδρο» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθόδου και χωρίς το ΑΚΕΛ

Στη μέτρηση, που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ, ο κ. Μαυρογιάννης συγκεντρώνει από 22% έως 24% στον πρώτο γύρο, πίσω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στον δεύτερο γύρο υπολείπεται του Προέδρου με 38% έναντι 45% και επικρατεί του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη.

Πόσο του ανήκει το ποσοστό

Ερωτηθείς κατά πόσο οι ερωτηθέντες απαντούσαν για τον ίδιο ή για τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, ο κ. Μαυρογιάννης παραδέχθηκε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα. Εκτίμησε ότι το ποσοστό του αναλογεί σε έναν βαθμό, σημείωσε όμως ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι που με είχαν στηρίξει την προηγούμενη φορά ήταν οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ» και ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσο μεγάλο είναι το μέρος αυτό.

Την άρνηση του Άλματος να στηρίξει υποψηφιότητά του τη χαρακτήρισε τακτική θέση, σημειώνοντας ότι οι εκλογές απέχουν ακόμη πολύ. Αν είναι υποψήφιος, είπε, θα απευθυνθεί σε πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, επικαλούμενος την εμπειρία του 2023, όταν, όπως ανέφερε, ξεκίνησε από το 7% και έφτασε στο 48% με μόνη κομματική στήριξη το ΑΚΕΛ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου

Ο κ. Μαυρογιάννης δεν απέκλεισε να κατέβει χωρίς το ΑΚΕΛ. Ερωτηθείς τι θα κάνει αν το κόμμα επιλέξει άλλο πρόσωπο ενώ τα ποσοστά του παραμένουν ψηλά, απάντησε ότι, εφόσον τα ποσοστά είναι τέτοια, αυτή είναι η πρόθεσή του, υπό την αίρεση ότι θα αποφασίσει να είναι υποψήφιος. Επέμεινε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν «μια πάρα πολύ καλή δυναμική», πρόσθεσε ωστόσο ότι η κατάσταση θα επανεκτιμάται, καθώς οι δυναμικές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.

Περιέγραψε δύο στάδια. Το πρώτο είναι η απόφαση του ίδιου και των συνεργατών του για την υποψηφιότητα, την οποία προγραμματίζουν πριν από το τέλος του χρόνου, ώστε να την ανακοινώσουν τον Ιανουάριο. Το δεύτερο αφορά το ΑΚΕΛ, του οποίου, όπως είπε, θα επιθυμούσε τη στήριξη, σεβόμενος τις εσωτερικές του διαδικασίες.

Για το ενδεχόμενο να στηρίξει άλλη υποψηφιότητα, απάντησε ότι θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα και από το αν υπάρχει υποψηφιότητα με δυναμική. «Εγώ δεν ξεκινώ την καριέρα μου, δεν έχω φιλοδοξίες», είπε, προσθέτοντας ότι θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί.

Η αυτοκριτική για το 2023

Κοιτάζοντας πίσω στην προηγούμενη προεκλογική, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως θα άλλαζαν πολλά αν είχε πει κάτι διαφορετικό. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν είχε εκτιμήσει σωστά τις φυσικές του δυνάμεις και ότι έπρεπε να είχε βρεθεί σε περισσότερα μέρη της Κύπρου, πιο κοντά στον κόσμο.

Κυπριακό: «Πενιχρά» αποτελέσματα

Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της πρόσφατης τριμερούς αρκετά πενιχρά και κάτω από τις στοιχειώδεις προσδοκίες. Σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σκοπεύει να συγκαλέσει νέα τριμερή με τους δύο ηγέτες, πιθανότατα πριν από το τέλος του μήνα ή στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε, αν πάει καλά, να υπάρξει χρόνος για άτυπη πενταμερή πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άσκησε κριτική στους χειρισμούς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι θα έκανε πολλά πράγματα διαφορετικά και ότι από το 1974 μέχρι σήμερα αυτή είναι η μόνη περίοδος στην οποία δεν έγινε τίποτα. Για τη σύνδεση του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης ΕΕ και Τουρκίας με την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, διερωτήθηκε γιατί δεν έγινε πριν από τρία χρόνια, εκτιμώντας ότι γίνεται «για να λέμε χωρίς να κάνουμε τίποτα». Ανέφερε, πάντως, ότι ούτε από την πλευρά του Τουφάν Έρχιουρμαν έχει δει πραγματική αλλαγή.