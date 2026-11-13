Μονή Κάβο Γκρέκο: Αποφάσισε επανεξέταση σε νέα συνεδρία το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων - Η Μητρόπολη Κωνσταντίας τροποποιεί σχέδια και καταργεί κτίρια

Για αυτή την απόφαση έλαβε υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την αποστολή εννέα επιστολών στο Συμβούλιο, σύμφωνα και με τον Κανονισμό 15(3) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών (ΚΔΠ 309/99), ο οποίος δεσμεύει το Συμβούλιο να εξετάζει την κάθε αίτηση με βάση τα δεδομένα που τίθενται στη διάθεσή του και στη συνέχεια να καταλήγει σε αιτιολογημένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επιστολές φορέων και Μητρόπολης Κωνσταντίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Συμβούλιο μετά την εξέταση της αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας, για ανέγερση μοναστηριού και στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, στον Δήμο Αγίας Νάπας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας), στην Επαρχία Αμμοχώστου, στη συνεδρία του με αριθμό 14/2026 και ημερομηνία 16/10/2026, έχουν προκύψει πολλά και σημαντικά νέα δεδομένα.

Αυτά είναι επιστολές από διάφορους φορείς, και επιστολή της Μητρόπολης Κωνσταντίας Αμμοχώστου, με την οποία πληροφορεί το Συμβούλιο ότι θα προβεί σε ευρείας έκτασης τροποποιήσεις στα σχέδια που κατέθεσε, συνεπώς και στην υπό εξέταση αίτηση, με την κατάργηση κτιρίων, γνωμοδότηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000 και την αξιολόγηση του έργου βάσει του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Γνωμοδότηση από «εξειδικευμένους επιστήμονες» κατέθεσε η Μητρόπολη

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Μητρόπολη Κωνσταντίας απέστειλε στο Συμβούλιο και γνωμοδότηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, η οποία βασίζεται «στην εκτίμηση των επιπτώσεων στους φυσικούς οικοτόπους και στην άγρια πανίδα από την ολοκλήρωση και λειτουργία της ανάπτυξης στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, Αγίας Νάπας (Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000: ΖΕΠ CY3000002 και CY3000005) και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000 και την αξιολόγηση του έργου βάσει του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ».

Οι εννέα επιστολές που μεταθέτουν χρονικά την τελική απόφαση

Αναλυτικά, τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, μεταγενέστερα της συνεδρίας με αριθμό 14/2026 και ημερομηνία 16/10/2026, ώστε να αποφασιστεί η επανεξέταση τη αίτησης σε επόμενη συνεδρία, είναι, σύμφωνα με το Συμωούλιο, τα πιο κάτω:

1. Επιστολή από τον Γενικό Ελεγκτή προς τη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ημερομηνίας 27/10/2026, στην οποία καταγράφονται διάφορα θέματα για την ανάπτυξη. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 27/10/2026.

2. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ημερομηνίας 27/10/2026, στο οποίο καταγράφονται οι θέσεις του Κινήματος για την ανάπτυξη.

3. Επιστολή από Terra Cypria και BirdLife Cyprus προς Υπουργό Εσωτερικών, Πρόεδρο και Μέλη Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ημερομηνίας 29/10/2026. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29/10/2026.

4. Επιστολή από Terra Cypria προς Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος με ημερομηνία 02/07/2026, η οποία αφορά αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που κατατέθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29/10/2026.

5. Επιστολή από BirdLife Cyprus προς Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος με ημερομηνία 21/07/2026, η οποία αφορά σχόλια σχετικά με τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που κατατέθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29/10/2026.

6. Επιστολή από Terra Cypria προς Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος με ημερομηνία 28/07/2026, η οποία αφορά συμπληρωματικές θέσεις σχετικά με τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που κατατέθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής με ημερομηνία 02/07/2026. Η εν λόγω επιστολή εστάλη στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29/10/2026.

7. Επιστολή από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, με ημερομηνία 06/11/2026, σύμφωνα με την οποία πληροφορεί το Συμβούλιο ότι θα προβεί σε ευρείας έκτασης τροποποιήσεις στα σχέδια που κατέθεσε, συνεπώς και στην υπό εξέταση αίτηση, με την κατάργηση κτιρίων που καταλαμβάνουν πέραν του 50% του συντελεστή δόμησης. Στην επιστολή σημειώνεται επίσης ότι η αίτηση θα αφορά μόνο την ανέγερση Μοναστηριού και Στέγης Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

8. Επιστολή από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, με ημερομηνία 11/11/2026, σύμφωνα με την οποία πληροφορεί το Συμβούλιο ότι θα του κοινοποιήσει ανεξάρτητη Επιστημονική Γνωμοδότηση, και σημειώνει επίσης ότι είναι απαραίτητη η εξέτασή της.

9. Γνωμοδότηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, η οποία υπεβλήθη στο Συμβούλιο από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, στις 11/11/2026. Η γνωμοδότηση βασίζεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων στους φυσικούς οικοτόπους και στην άγρια πανίδα από την ολοκλήρωση και λειτουργία της ανάπτυξης στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, Αγίας Νάπας (Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000: ΖΕΠ CY3000002 και CY3000005) και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000 και την αξιολόγηση του έργου βάσει του άρθρου 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.