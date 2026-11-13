Ενημερωτική εκστρατεία για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών θα πραγματοποιήσει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.
Εκστρατεία για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης επαγγελματιών οδηγών
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία από τις 13 έως τις 22 Νοεμβρίου, με στόχο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Το Υπουργείο αναφέρει ότι η τήρηση της νομοθεσίας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές του, με στόχο τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα γίνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών οδηγών, διευθυντών επιχειρήσεων και πολιτών μέσω του ραδιοφώνου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά την περίοδο 2023-2025, το ΤΕΣ του ΥΕΚΑ διενήργησε περισσότερους από 1.300 ελέγχους σε επαγγελματίες οδηγούς, σύμφωνα με το Υπουργείο. Εντοπίστηκαν παραβιάσεις που αφορούσαν τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, τα διαλείμματα και άλλα ζητήματα. Για τις παραβάσεις έγιναν οι απαραίτητες ενημερώσεις και συστάσεις συμμόρφωσης ή/και προωθήθηκαν ποινικές υποθέσεις στα αρμόδια δικαστήρια.
Οι παραβιάσεις αυτές χαρακτηρίζονται σοβαρές, καθώς αυξάνουν την κόπωση και τις πιθανότητες πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων, ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των οδηγών.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα «Driver Fatigue in European Road Transport», το 31% των οδηγών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων και το 26% των οδηγών φορτηγών που συμμετείχαν ανέφεραν ότι παραλίγο να εμπλακούν σε δυστύχημα λόγω κόπωσης τους τελευταίους 12 μήνες.
Επιπλέον, το 5% των οδηγών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων και το 3% των οδηγών φορτηγών δήλωσαν ότι ενεπλάκησαν σε δυστύχημα τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες λόγω κόπωσης.
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων αναφέρει ότι σχεδίασε και υλοποιεί μέτρα σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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