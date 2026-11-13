Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, για υπόθεση που εκκρεμεί έπειτα από καταγγελία του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρομολαξιάς-Μενεού, Γιάννου Ιωάννου.
Δικαστική διαμάχη μεταξύ δημάρχου και αντιδημάρχου Δρομολαξιάς-Μενεού
Ο Κύπρος Ανδρονίκου παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας μετά από καταγγελία του Αντιδημάρχου Γιάννου Ιωάννου. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου.
Ο δικηγόρος του δημάρχου, Γιάννης Πολυχρόνης, ανέφερε ότι η θέση της υπεράσπισης είναι πως οι λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου δεν στοιχειοθετούν αδίκημα. Υποστήριξε επίσης ότι η ιδιωτική ποινική υπόθεση επιχειρεί να ποινικοποιήσει την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης, κάτι που, όπως είπε, αντίκειται στο Σύνταγμα και βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής διάταξης που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.
Ο κ. Πολυχρόνης είπε ότι στις 21 Οκτωβρίου 2026 υποβλήθηκε σχετικό αίτημα προς τον Γενικό Εισαγγελέα, με το οποίο ζητήθηκε να παρέμβει και να αναστείλει την ποινική δίωξη, προσθέτοντας ότι αναμένεται η απόφασή του. Αν δεν δοθεί αναστολή, ανέφερε, όλα τα νομικά ζητήματα θα τεθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.
Από την πλευρά του Αντιδημάρχου, ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Κληρίδης, αντέκρουσε τη θέση αυτή. Αναγνώρισε ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, υποστήριξε, ωστόσο, ότι στην προκειμένη περίπτωση η επίσημη σελίδα του Δήμου χρησιμοποιήθηκε, κατά την άποψή του, με δόλο και με σκοπό να πληγεί η εικόνα και η αξιοπιστία του Αντιδημάρχου στην τοπική κοινωνία.
Σε σχέση με το αίτημα αναστολής της ποινικής δίωξης και το ενδεχόμενο τερματισμού της διαδικασίας εναντίον του Δημάρχου, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι προτίθεται να αποστείλει απαντητική επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα. Σε αυτήν, όπως είπε, θα παραθέσει αναλυτικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τη θέση της πλευράς του, είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωση και αξιολόγηση της υπόθεσης.
Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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