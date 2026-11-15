Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Ασφαλής Αορτή 2026» στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δ.Π.Χρυσοχούς κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 308 προληπτικοί έλεγχοι, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν και να ελέγξουν την υγεία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των παθήσεων της αορτής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εντοπίστηκε παθολογικό εύρημα σε ποσοστό 10%, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης διερεύνησης.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Cardiac Innovation Center και την επιστημονική του ομάδα και ιδιαίτερα στον Δρ. Γιάννο Τζανάβαρο για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και προς τους εθελοντές και τους επαγγελματίες υγείας της περιοχής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή της.

Οπως αναφέρεται η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, που θέτουν την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας στο επίκεντρο.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει να στηρίζει και να προωθεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της ευρύτερης περιοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.