Νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, με θύμα μία γυναίκα, έθεσε την αστυνομία σε συναγερμό. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, γυναίκα δολοφονήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ δεύτερη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
Συναγερμός στην Αστυνομία: Φονικό με θύμα γυναίκα στη Λευκωσία - Στο χειρουργείο και δεύτερη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ βρίσκονται άμεσα μέλη της Αστυνομία για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ κλήθηκαν και η επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα και ο Ιατροδικαστής, Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία στη σκηνή.
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