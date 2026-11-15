Συναγερμός στην Αστυνομία: Φονικό με θύμα γυναίκα στη Λευκωσία - Στο χειρουργείο και δεύτερη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ βρίσκονται άμεσα μέλη της Αστυνομία για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ κλήθηκαν και η επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα και ο Ιατροδικαστής, Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία στη σκηνή.

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