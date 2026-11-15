Η Ροσαλία γράφει ιστορία με τρίτο βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ στα Latin Grammy

Η Ισπανίδα σταρ απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία. Ανάμεσά τους ήταν δύο για το «La Perla», το οποίο αναδείχθηκε Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Τραγούδι.

Το «La Perla» ήταν υποψήφιο και για Ηχογράφηση της Χρονιάς, ωστόσο το βραβείο κέρδισε το «Niño» του Αργεντινού τραγουδιστή Milo J.

Η Ροσαλία κυκλοφόρησε το «Lux» πέρυσι και το άλμπουμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Λας Βέγκας, δήλωσε: «Σε όλους εκείνους που μου είπαν ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή ότι η μουσική μου ήταν πολύ παράξενη: ευτυχώς που δεν τους άκουσα».

Η τραγουδίστρια, που γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, πρόσθεσε: «Τώρα κερδίζω αυτά τα βραβεία».

Η Ροσαλία άνοιξε την τελετή των βραβείων λάτιν μουσικής ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τιμήθηκε επίσης με τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρής Διάρκειας για το «Sauvignon Blanc».

Είχε κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ για το «El Mal Querer» το 2019 και το «Motomami» το 2022. Το «Lux», το τρίτο της άλμπουμ, θεωρείται επίσης φαβορί ενόψει της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy την επόμενη εβδομάδα.

Σημαντική ήταν η βραδιά και για τον Πορτορικανό θρύλο της ρεγκετόν Daddy Yankee, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο «Προσωπικότητα της Χρονιάς».

Ο Daddy Yankee ερμήνευσε μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του, μεταξύ των οποίων τα «Gasolina» και «Con Calma». Στη σκηνή τον πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, οι ράπερ LL Cool J και French Montana.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Άρια Βέγκα κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη. Η Karol G απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής για το «Tropicoqueta» και Καλύτερης Ερμηνείας Ρεγκετόν για το «Verano Rosa», στο οποίο συμμετέχει ο Feid.

Ο Χουάνες κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Pop/Rock για το «JuanEsteban», ενώ ο Έντγκαρ Μπαρέρα αναδείχθηκε Παραγωγός της Χρονιάς.

Μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές της βραδιάς ήταν αφιερωμένη στον Γουίλι Κολόν, τον γεννημένο στη Νέα Υόρκη τρομπονίστα, αρχηγό μουσικού συγκροτήματος και πρωτοπόρο της σάλσα, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 75 ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ