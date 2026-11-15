Η αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ, που προκλήθηκε από την καθήλωση πτήσεων, αναμένεται να τελειώσει έως το τέλος της σημερινής ή της αυριανής ημέρας, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.
ΗΠΑ: Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ομαλότητα στις αεροπορικές μετακινήσεις – Τι δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι για τις καθηλωμένες πτήσεις
Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ εκτιμά ότι η αναστάτωση και οι καθυστερήσεις στις πτήσεις θα έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως έως αύριο.
Μιλώντας στο NBC, ο Ντάφι ανέφερε ότι η διαταραχή θα έχει λήξει «στο τέλος της σημερινής ή της αυριανής ημέρας».
Σε δηλώσεις του στο ABC σχετικά με τις καθυστερήσεις, εκτίμησε ότι «θα δούμε τα πράγματα να ομαλοποιούνται σήμερα, ενώ θα έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως, αύριο».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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