ΗΠΑ: Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ομαλότητα στις αεροπορικές μετακινήσεις – Τι δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι για τις καθηλωμένες πτήσεις

Μιλώντας στο NBC, ο Ντάφι ανέφερε ότι η διαταραχή θα έχει λήξει «στο τέλος της σημερινής ή της αυριανής ημέρας».

Σε δηλώσεις του στο ABC σχετικά με τις καθυστερήσεις, εκτίμησε ότι «θα δούμε τα πράγματα να ομαλοποιούνται σήμερα, ενώ θα έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως, αύριο».

Πηγή: ΚΥΠΕ