«Απλώς παιδιά, απλώς ποδόσφαιρο» - Παιδιά προσφύγων και νεαροί διεθνείς της Κύπρου συναντήθηκαν στο γήπεδο των Πυργών

Δευτέρα μεσημέρι, λίγο μετά τις δύο, στο κοινοτικό γήπεδο των Πυργών. Οι ομάδες στήνονται, η μπάλα μπαίνει στο παιχνίδι και, για όσο κρατά το παιχνίδι, τίποτε άλλο δεν έχει σημασία. Ούτε από πού κατάγεται το κάθε παιδί ούτε ποια διαδρομή το έφερε στην Κύπρο και προφανώς ούτε τι γράφουν τα έγγραφά του. Μετράει μόνο η επόμενη πάσα.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, παιδιά με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, κάποια ασυνόδευτα στην Κύπρο και κάποια που ζουν εδώ με τους κηδεμόνες τους, βρέθηκαν στον ίδιο αγωνιστικό χώρο με παίκτες των μικρών εθνικών ομάδων της Κύπρου. Τη δράση συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), το Γραφείο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Βρισκόμαστε στο υπέροχο χωριό των Πυργών για να διευκολύνουμε μια προπόνηση ανάμεσα σε παιδιά προσφύγων και παιδιά των εθνικών ομάδων της Κύπρου», δήλωσε ο Γιώργος Ελισσαίος, λειτουργός Προστασίας της Υπάτης Αρμοστείας. Όπως εξήγησε, πρόκειται για εκδήλωση που οι τρεις φορείς διοργανώνουν δύο με τρεις φορές τον χρόνο.

Ένα πρόγραμμα με συνέχεια

Η συνάντηση στα Πυργά δεν ήταν μεμονωμένη ούτε πρόκειται να είναι η τελευταία. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, SES Manager της ΚΟΠ, περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι προπονήσεις: «Αιτητές ασύλου και πρόσφυγες, όλοι ανήλικοι. Κάνουμε μερικές προπονήσεις τον χρόνο και στο τέλος της χρονιάς κλείνουμε με μια όμορφη μέρα γεμάτη παιχνίδι».

Το πρόγραμμα έχει ήδη διαδρομή. Τον Ιούνιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, οι ίδιοι φορείς συγκέντρωσαν στο αθλητικό κέντρο «Σωτήριο» στην Κοφίνου παιδιά από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Κοφίνου και ασυνόδευτους ανηλίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης του ΔΟΜ. Τα παιδιά είχαν προπονηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς με προπονητές της σχολής προπονητών της ΚΟΠ, αναπτύσσοντας δεξιότητες και φιλίες σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στα Πυργά, σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, έλαβαν μέρος 30 με 35 παιδιά, μαζί με τους ποδοσφαιριστές των μικρών εθνικών ομάδων. Ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, είναι απλός: «Προπόνηση, διασκέδαση και γνωριμία με το άθλημα». Για πολλά από αυτά τα παιδιά, η ευκαιρία δεν είναι αυτονόητη. «Είναι ένας τρόπος να βγουν έξω γιατί αλλού δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα», σημείωσε.

Η καλύτερη ένδειξη ότι η δράση πιάνει τόπο έρχεται από τα ίδια τα παιδιά. «Περνούν υπέροχα. Γι' αυτό μας ζητούν συνέχεια να συνεχίσουμε», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Η ένταξη ξεκινά από το γήπεδο

Το ποδόσφαιρο, σε αυτή την περίπτωση, είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός. Πρώτος και κύριος στόχος είναι η ένταξη των παιδιών στην τοπική κοινωνία, και μια τέτοια συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο σύνδεσης με συνομηλίκους τους που είναι πολίτες της χώρας.

Η δράση εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιδιώκεται να προσφερθούν σε αυτά τα παιδιά δυνατότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, πέρα από την τυπική εκπαίδευση για την οποία είναι υπεύθυνο το κράτος. Και ο αθλητισμός είναι από τα πεδία που κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους.

Η λογική είναι ξεκάθαρη. Στο γήπεδο, η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο, οι κανόνες είναι κοινοί για όλους και η συνεργασία δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση. Ένα παιδί που πριν από λίγους μήνες δεν γνώριζε κανέναν στην Κύπρο αποκτά συμπαίκτες. Ένα παιδί που μεγαλώνει εδώ μαθαίνει ότι ο συμπαίκτης του έχει μια ιστορία διαφορετική από τη δική του αλλά τον ίδιο ενθουσιασμό για ένα γκολ.

Απλώς παιδιά

Ο κ. Ελισσαίος περιέγραψε τη μέρα ως ευκαιρία για τα παιδιά, τόσο προσφυγικής όσο και κυπριακής καταγωγής, «να έρθουν κοντά, να είναι απλώς παιδιά και να χαρούν το παιχνίδι».

Η φράση «απλώς παιδιά» συμπυκνώνει το νόημα της δράσης. Πολλά από τα παιδιά που έπαιξαν στα Πυργά έχουν ζήσει τον εκτοπισμό και ορισμένα έφτασαν στην Κύπρο χωρίς την οικογένειά τους. Το ποδόσφαιρο δεν σβήνει αυτή την εμπειρία. Τους δίνει όμως κάτι εξίσου σημαντικό: Έναν χώρο όπου ορίζονται από αυτό που κάνουν στο γήπεδο και όχι από το καθεστώς τους.

Η χρονιά έχει και συμβολικό βάρος. Το 2026 συμπληρώνονται 75 χρόνια από τη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, ενώ το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων ήταν «Μέχρι να είναι όλοι ασφαλείς». Η προστασία, όμως, δεν εξαντλείται στη στέγη και στα έγγραφα. Περιλαμβάνει και το δικαίωμα ενός παιδιού να ανήκει κάπου.

Οι τρεις φορείς δεν υπόσχονται ότι μια προπόνηση θα αλλάξει μια ζωή. Δείχνουν, ωστόσο, ότι η ένταξη χτίζεται με συνέπεια, μία συνάντηση κάθε φορά. Και όσο τα παιδιά ζητούν να συνεχιστεί, υπάρχει κάθε λόγος να ακολουθήσει η επόμενη σέντρα.