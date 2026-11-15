Τραμπ: «Ό,τι άγγιξαν χάλασε» – Ρίχνει στον Μπάιντεν την ευθύνη για το χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ με 18.000 ακυρώσεις πτήσεων

Στα πρώτα του σχόλια για την καθήλωση αεροσκαφών που διέταξαν οι αρχές μετά από τεχνική βλάβη, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «καταστροφική» τη διαχείριση των αερομεταφορών από την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Ό,τι άγγιξαν χάλασε», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «τεράστια χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν απερίσκεπτα, κάνοντας ένα ήδη παλιό και κατεστραμμένο σύστημα ακόμη χειρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή».

Προβλήματα εξακολουθούσαν να καταγράφονται την Κυριακή στις αερομεταφορές της χώρας, ωστόσο αναμενόταν να υποχωρήσουν έως τη Δευτέρα. Η βλάβη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε παλαιές υποδομές και οδήγησε στην αναστολή όλων των πτήσεων.

Η καθήλωση των αεροσκαφών για περισσότερες από τέσσερις ώρες το απόγευμα της Παρασκευής, ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στα αεροδρόμια.

Από την Παρασκευή έως το Σάββατο ακυρώθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν. Το πρωί της Κυριακής ακυρώθηκαν ακόμη περισσότερες από 1.500 πτήσεις και σχεδόν 3.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Εάν η κατάσταση βελτιωνόταν την Κυριακή, «πιθανότατα θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν στο φυσιολογικό τη Δευτέρα», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, στο ABC News.

Πηγή: ΚΥΠΕ