Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Ζεμπύλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση των δύο ηγετών, σημειώνοντας ότι δίνει θάρρος και δύναμη στην Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένεται εντός των ημερών η έκδοση νέας εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως εξήγησε, η Επιτροπή έχει λάβει σχετική δέσμευση από την Υπουργό Παιδείας, με την οποία είχε πραγματοποιήσει συνάντηση το καλοκαίρι. Εκτίμησε ότι το Υπουργείο ανέμενε την επίσημη απόφαση των δύο ηγετών.

Η διακοπή και οι αντιδράσεις

Αναφερόμενος στους λόγους διακοπής του προγράμματος, ο κ. Ζεμπύλας σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επικαλεστεί κατηγορίες περί προσηλυτισμού των παιδιών προς την ειρήνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεκριμένες εφημερίδες στα κατεχόμενα στράφηκαν εναντίον του «Imagine», υποστηρίζοντας ότι προωθούσε την ειρήνη αντί του οράματος των δύο κρατών.

Χαρακτήρισε την περίοδο διακυβέρνησης Τατάρ μία από τις δυσκολότερες για τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή, λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας και της απουσίας συνεννόησης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν και από τις δύο κοινότητες στηρίζονταν σε παρόμοια επιχειρήματα, τα οποία, όπως είπε, προέρχονταν κυρίως από κύκλους που χαρακτήρισε ακραίους.

Πώς λειτουργεί το «Imagine»

Ο κ. Ζεμπύλας εξήγησε ότι το πρόγραμμα επιδιώκει να φέρει σε επαφή Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους και μαθητές άλλων κοινοτήτων, μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν την ειρήνη, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά επισκέψεις εκπαιδευτών στα σχολεία κάθε κοινότητας και ακολούθως κοινές δραστηριότητες των μαθητών στο Σπίτι της Συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επικοινωνία τους ηλεκτρονικά, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετά διατηρούν επαφές και δημιουργούν φιλίες.

Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα δεν ασχολείται με τις πτυχές του Κυπριακού, καθώς έχει εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι διαθέτει πολιτική διάσταση, σημειώνοντας πως η ίδια η εκπαίδευση καλλιεργεί συγκεκριμένες κοινωνικές αξίες.

Όπως εξήγησε, η προσέγγιση ευαίσθητων ζητημάτων πρέπει να γίνεται σταδιακά, αφού πρώτα δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για συζήτηση.

Αξιολόγηση και χρηματοδότηση

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ανέφερε ότι οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από την Τεχνική Επιτροπή μέσω του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου, χωρίς τη συμμετοχή ανεξάρτητου οργανισμού. Η ανατροφοδότηση, μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερα θετική.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην ένταξη του «Imagine» στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες και διαρκούν μέχρι το μεσημέρι.

Όπως ανέφερε, το σύνολο των εξόδων καλύπτεται εδώ και δέκα χρόνια από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχουν συνεισφέρει οικονομικά.

Νέα προγράμματα συνεργασίας

Ο κ. Ζεμπύλας αναφέρθηκε επίσης σε σχεδιαζόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, καθώς και σε εκκρεμές πρόγραμμα κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά, τη φυσική και την τεχνολογία.

Τέλος, σημείωσε ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για κοινά ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι οι προβληματισμοί, οι φόβοι και τα όνειρά τους δεν περιορίζονται στην εθνική τους ταυτότητα.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχαλίνου Ζαμπύλα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΖΕΜΠΥΛΑΣ 16-11-2026