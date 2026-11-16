Συνολικά 135 αιτήσεις διεθνούς προστασίας υποβλήθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία για το άσυλο που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat. Για τον Σεπτέμβριο καταγράφονται 210 πρώτες αιτήσεις στην Κύπρο.
Κύπρος: 135 πρώτες αιτήσεις ασύλου τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat
Στην ΕΕ υποβλήθηκαν τον ίδιο μήνα 34.835 πρώτες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, αριθμός μειωμένος κατά 33% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.
Σε ολόκληρη την ΕΕ, 34.835 πολίτες τρίτων χωρών υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας τον Αύγουστο του 2026. Πρόκειται για μείωση 33% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 51.765 αιτήσεις, και για αύξηση 2% έναντι του Ιουλίου του 2026, κατά τον οποίο είχαν υποβληθεί 34.145 αιτήσεις.
Τον Αύγουστο καταγράφηκαν επίσης 5.335 μεταγενέστεροι αιτούντες, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο αριθμός ήταν μειωμένος κατά 63% σε ετήσια βάση, από 14.235 τον Αύγουστο του 2025, και κατά 8% σε σύγκριση με τους 5.780 του Ιουλίου του 2026.
Η μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των πολιτών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στην ΕΕ τον Αύγουστο ήταν από το Αφγανιστάν, με 3.660 αιτήσεις. Ακολούθησαν το Μπανγκλαντές με 2.585, το Σουδάν με 2.090 και η Ουκρανία με 1.475.
Τις περισσότερες πρώτες αιτήσεις κατέγραψαν η Γαλλία (8.655), η Ιταλία (5.115), η Ελλάδα (4.635), η Γερμανία (3.135) και η Ισπανία (3.025). Οι πέντε χώρες αντιστοιχούσαν συνολικά στο 71% των πρώτων αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ.
Σε αναλογία με τον πληθυσμό, τον Αύγουστο καταγράφηκαν στην ΕΕ οκτώ πρώτοι αιτούντες άσυλο ανά 100.000 κατοίκους. Με βάση τον πληθυσμό των κρατών μελών την 1η Ιανουαρίου 2026, το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στη Σλοβενία, με 135 αιτούντες ανά 100.000 κατοίκους. Ακολούθησαν η Ελλάδα με 45 και το Βέλγιο με 14.
Η Eurostat κατέγραψε ακόμη 1.155 ασυνόδευτους ανηλίκους που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στην ΕΕ τον Αύγουστο. Οι περισσότεροι προέρχονταν από το Αφγανιστάν (230 αιτήσεις). Ακολούθησαν η Σομαλία με 160, η Αίγυπτος με 135, το Σουδάν με 105 και η Ερυθραία με 85.
Τους περισσότερους αιτούντες άσυλο από ασυνόδευτους ανηλίκους δέχθηκαν η Σλοβενία με 265, η Ελλάδα με 215, η Ολλανδία με 150, η Γαλλία με 145 και το Βέλγιο με 85.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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