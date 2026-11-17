Με νέο ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/11) ο 9ος Radisson Hotels Larnaka Marathon, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερους από 14.000 δρομείς σ’ όλα τα αγωνίσματα, ντόπιους και ξένους (από 85 χώρες). Ήταν ακόμα μία επιβεβαίωση της δυναμικής που απέκτησε ο μαραθώνιος της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια, ο οποίος κατέστη θεσμός και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες δρομικές διοργανώσεις της Κύπρου. Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό, χιλιάδες δρομείς, θεατές και εθελοντές κατέκλυσαν το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων απ’ όπου δόθηκε η εκκίνηση, ενώ ήταν και τα σημεία τερματισμού όλων των αγωνισμάτων. Η μεγάλη αθλητική γιορτή περιλάμβανε τον κλασικό μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων, τον ημιμαραθώνιο των 20 χιλιομέτρων, τον αγώνα δρόμου των 10 χλμ., τους αγώνες 5 χλμ. και τον παιδικό αγώνα McDonald’s™ Kids Race ενός χιλιομέτρου. Ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση προσέδωσε η παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα της εκκίνησης σε τρία αγωνίσματα. Ο Radisson Hotels Larnaka Marathon δεν ήταν μονάχα μια σημαντική γιορτή του αθλητισμού, αλλά και μία διοργάνωση με κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα είχε θετικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία και στην τοπική οικονομία ευρύτερα, προβάλλοντας τη Λάρνακα στο εξωτερικό ως προορισμός αθλητικού τουρισμού. Είναι ενδεικτικό, ότι σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ, τις μέρες πριν από τον μαραθώνιο, ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης παρουσίαζαν αυξημένες πληρότητες λόγω της άφιξης χιλιάδων ξένων δρομέων κι επισκεπτών (θεατών, φίλων, συγγενών των αθλητών κτλ) που θέλησαν να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Να σημειωθεί, ότι η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Radisson Hotels που λειτουργούν στη Λάρνακα, με την προσθήκη και του Radisson Beach Resort δίπλα στο Radisson Blu Hotel, ενώ στο πρόγραμμα συμπεριλήφθη και μία ανανεωμένη μαραθώνια διαδρομή, η οποία ήταν πιο επίπεδη και περισσότερο παραθαλάσσια, αναδεικνύοντας την ακτογραμμή και τα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Ο VIP Athlete Ambassador της φετινής διοργάνωσης ήταν η πρωταθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη, ενώ φιλοξενήθηκε και η ομάδα Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω». Ο μαραθώνιος της Λάρνακας στήριξε το έργο του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» καθώς και τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το πρόγραμμα Green Strides.