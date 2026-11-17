Όπως σημειώνει, το Πολυτεχνείο ήταν «η στιγμή που η αλήθεια αρνήθηκε να φορέσει στολή», υπογραμμίζοντας ότι η επίκληση της «τάξης» από ένα δικτατορικό καθεστώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πύλη του Πολυτεχνείου, την οποία κατέστρεψε το τανκ κατά την καταστολή της εξέγερσης. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Γρηγοριάδη, η πράξη αυτή δεν επιχείρησε απλώς να καταστρέψει «σίδερα και τσιμέντα», αλλά να πλήξει το δικαίωμα του ανθρώπου να αμφισβητεί και να ελέγχει την εξουσία.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, όπως αναφέρει, το μήνυμα του Νοεμβρίου δεν περιορίζεται στα ιστορικά συνθήματα και στις επετειακές αναφορές. Παραμένει ζωντανό μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να μην εξοικειώνεται με την αδικία, να μην συμβιβάζεται με το ψέμα και να μην παραχωρεί την κριτική της σκέψη σε επίδοξους «σωτήρες». Ο κ. Γρηγοριάδης υπογραμμίζει παράλληλα ότι ο αυταρχισμός δεν εμφανίζεται πάντοτε με τη μορφή που είχε στο παρελθόν.

Μπορεί, όπως επισημαίνει, να εμφανιστεί κάθε φορά που μια κοινωνία παραιτείται από την ευθύνη της και εγκαταλείπει την ενεργή υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Στο επίκεντρο του μηνύματος βρίσκεται και η νέα γενιά. Ο Ανδρέας Γρηγοριάδης σημειώνει ότι οι φοιτητές του 1973 δεν αγωνίστηκαν για να μείνουν απλώς στη μνήμη των επόμενων γενεών, αλλά για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε κανένας νέος να μη χρειαστεί να επαναλάβει τον ίδιο αγώνα απέναντι σε ένα τανκ για να υπερασπιστεί την ελευθερία του. Για τον ίδιο, η ουσιαστική τιμή προς τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης δεν εξαντλείται στα στεφάνια και στους επετειακούς λόγους. Αντίθετα, συνδέεται με τη δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία η ελευθερία και η δημοκρατία θεωρούνται αυτονόητες και προστατεύονται καθημερινά.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Γρηγοριάδης επισημαίνει ότι το Πολυτεχνείο δεν αποτελεί κτήμα κανενός και δεν ζητά «πιστούς» ή «ιδιοκτήτες» της ιστορικής μνήμης του. Ζητά, όπως αναφέρει, ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες. Στο μήνυμά του τονίζει, τέλος, ότι η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τους δικτάτορες, αλλά και από την αδιαφορία των ίδιων των δημοκρατών. Με αυτή την επισήμανση, επαναφέρει το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ως μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης κάθε πολίτη απέναντι στην ελευθερία και τη δημοκρατία. «Το Πολυτεχνείο δεν είναι χθες. Είναι η στιγμή που λες “όχι” κάθε φορά που κάποιος απαιτεί να σωπάσεις», καταλήγει.