Το ζήτημα εξετάστηκε στις 12 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για την Ηλεκτρική Ενέργεια (Electricity Coordination Group - ECG), με τη συμμετοχή της Κομισιόν, εθνικών εμπειρογνωμόνων και βασικών φορέων της αγοράς. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν επίσης τα συμπεράσματα της χειμερινής πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Η Ομάδα εξέτασε την ετοιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Παρότι τα αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερα από προηγούμενα επίπεδα και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε πυρηνικούς σταθμούς αναμένεται να περιορίσουν ελαφρώς τη διαθεσιμότητά τους, η συνολική κατάσταση κατά τη διάρκεια του χειμώνα αναμένεται να παραμείνει σταθερή.

Η Κομισιόν υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και της στενής συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και τους φορείς.

Οι εμπειρογνώμονες του ENTSO-E παρουσίασαν τη χειμερινή πρόβλεψη για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με την εκτίμηση, η ΕΕ αναμένεται να διαθέτει επαρκείς πόρους για να καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας αναφέρει ότι η αξιολόγηση ενισχύει την εκτίμηση του ENTSO-E για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Παράλληλα, καταδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα είναι προετοιμασμένο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη, κυρίως στην Ουκρανία, λόγω των συνεχιζόμενων στοχευμένων επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η Ομάδα εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τις δύο χώρες και επανέλαβε τη σημασία της συνέχισης της τεχνικής βοήθειας και του περιφερειακού συντονισμού.

Για τον επερχόμενο χειμώνα, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ουκρανία και τη Μολδαβία θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η τεχνική υποστήριξη και ο περιφερειακός συντονισμός παραμένουν βασικοί παράγοντες για τη στήριξη της ασφάλειας ηλεκτροδότησης στις δύο χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ