Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στους επηρεαζομένους, στις 12:00 το μεσημέρι της παραμονής κάθε αγώνα, το στάδιο πρέπει να αδειάζει για λόγους ασφαλείας, επιτρέποντας ουσιαστικά προπόνηση μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Για τους μαθητές, όμως, το περιθώριο να προπονηθούν το πρωί υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αφού την ώρα που το γήπεδο πρέπει να παραδοθεί, οι περισσότεροι βρίσκονται ακόμη στο σχολείο. Όταν σχολάσουν, οι εγκαταστάσεις είναι ήδη κλειστές και ολόκληρη και την επομένη, ημέρα του αγώνα, όπου δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση.

Οι περισσότεροι από όσους επηρεάζονται προέρχονται από τρία σωματεία και ακαδημίες ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής. Ανάμεσά τους είναι εκατοντάδες παιδιά ηλικίας τριών έως 13 ετών, από εκείνα που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο άθλημα μέχρι μαθητές που ακολουθούν καθημερινό πρόγραμμα προπόνησης για πρωταθλητισμό. Τις ίδιες ημέρες μένουν εκτός εγκαταστάσεων και αθλητές της άρσης βαρών, της ξιφασκίας και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Εξαίρεση έχει δοθεί μόλις για δύο αθλητές, υψηλότατου επιπέδου, για τους οποίους υπάρχει ειδική πρόνοια για προπόνηση καθημερινά μέχρι τις 15:00. Για τους υπόλοιπους αθλητές, ακόμα και της εθνικής ομάδας, που κανονικά προπονούνται κάθε μέρα μέχρι αργά το βράδυ, οι ώρες αυτές χάνονται από το πρόγραμμα, σε μια περίοδο που η προετοιμασία τους βρίσκεται σε εξέλιξη και αναγκάζονται να μεταφέρονται σε άλλες πόλεις για προπόνηση.

Προπόνηση σε άλλη πόλη

Περίπου 100 αθλητές μετακινούνται σε άλλες πόλεις (Λάρνακα και Λευκωσία), έπειτα από συνεννόηση γονιών και προπονητών με σωματεία που τους ανοίγουν τις αίθουσές τους. Η λύση αφορά κυρίως όσους κάνουν πρωταθλητισμό, αφού είναι πρακτικά ανεφάρμοστο για παιδιά που αθλούνται απλά, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Ανάμεσά τους είναι ανήλικοι μαθητές που, μόλις σχολάσουν, πρέπει να φύγουν από τη Λεμεσό για να κάνουν την τρίωρη καθημερινή προπόνησή τους, σε αίθουσες που είναι διαθέσιμες μετά τις 17:00. Οι οικογένειες και οι προπονητές αναλαμβάνουν τη μεταφορά και τα έξοδα, ενώ ο ΚΟΑ δεν έχει διαθέσει ούτε μέσο μεταφοράς ούτε κάποια αίθουσα, αφού η συνεννόηση γίνεται μεταξύ προπονητών και αθλητών. Για τα περισσότερα παιδιά των ακαδημιών, το μάθημα απλώς χάνεται.

Ο προπονητής του Ονήσιλου Αμμοχώστου, Γιάννος Πάρπας, είπε στον «Π» ότι είναι λυπηρό να επηρεάζονται ξανά τα σωματεία μετά την ανακαίνιση του σταδίου. Όπως ανέφερε, δεν ρωτήθηκαν πριν ληφθεί η απόφαση. Για τους μαθητές χαρακτήρισε «δώρο άδωρο» τη δυνατότητα προπόνησης μέχρι τις 12:00 και εξέφρασε την ανησυχία ότι, με τις διακοπές να επαναλαμβάνονται και τους γονείς να επωμίζονται τις μετακινήσεις, κάποια παιδιά μπορεί να εγκαταλείψουν το άθλημα.

Όπως εξήγησε, μια διαθέσιμη αίθουσα από μόνη της δεν αρκεί. Η γυμναστική χρειάζεται συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο «Σπύρος Κυπριανού». Κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να συζητηθεί η παραμονή αθλητών και προπονητών στο στάδιο για περισσότερες ώρες.

Ο κ. Πάρπας επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν τελειώνει με τους τρεις πρώτους αγώνες, αφού η Μακάμπι αναμένεται να δώσει συνολικά 10 έως 12 αγώνες στη Λεμεσό.