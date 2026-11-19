Μπορεί στο ΔΗΚΟ να γίνεται το έλα να δεις για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί το κόμμα με το ΕΛΑΜ για την επανεκλογή Χριστοδουλίδη, μπορεί το ΕΛΑΜ να λέει ότι δεν πήρε ακόμα τις αποφάσεις του και δεν αποκλείει την αυτόνομη κάθοδο, μπορεί ο Πρόεδρος να «καμώνεται» ακόμα ότι δεν αποφάσισε αν θα επαναδιεκδικήσει, όμως ένα πουλάκι που κατοικοεδρεύει τελευταίως μόνιμα στο Προεδρικό, όπου κάτσει και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει ότι η συμφωνία Χριστοδουλίδη-ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ όχι μόνο έκλεισε αλλά και σφραγίστηκε. Εμείς το πιστεύουμε πάντως!
Άλλα λέει το... πουλάκι!
κζ
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